Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 48χρονο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (26/8), κατόπιν εντάλματος της Δ.Α.Ε.Ε., ως ο φερόμενος δράστης τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιοχή.

Ο 48χρονος εργαζόταν ως οδηγός βαν για τη μεταφορά παιδιών με αναπηρία σε σχολεία και κέντρα αποκατάστασης. Στην κατοχή του βρέθηκαν αναπτήρες, σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού, στοιχεία που ενοχοποιούν τη δράση του.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ενεργούσε συστηματικά τις απογευματινές ώρες, ανάβοντας φωτιές σε ξηρά χόρτα, χρησιμοποιώντας αναπτήρες ή φλεγόμενα αντικείμενα, ενώ κινούνταν με λευκό βαν, χαρακτηριστικό που βοήθησε στον εντοπισμό του.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβαινε με το λευκό βαν σε διάφορα οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη, όπου προκαλούσε πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα. Λίγες ώρες αργότερα, τη νύχτα, επέστρεφε στο κέντρο για να παραλάβει τα παιδιά.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν εμπλοκή και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.