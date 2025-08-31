Καταστροφές και πολλά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα «κεραυνοβόλου» κακοκαιρίας που έπληξε το Σάββατο τη δυτική Ελλάδα, με ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς.

Τα προβλήματα εστιάζονταν σε Κέρκυρα, Κοζάνη, Γρεβενά και Ιωάννινα. Στην Κέρκυρα, καταγράφηκαν 126 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, πλημμυρίζοντας δρόμους και καταστήματα στην περιοχή της Σπηλιάς, ενώ υπήρξαν διακοπές ηλεκτροδότησης και ματαιώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο. «Μικρός τυφώνας» έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά, προκαλώντας τεράστια προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ στην Κοζάνη ξέσπασαν επτά πυρκαγιές, με άλλες δύο στα Γρεβενά. Οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και έσπασαν κλαδιά, ενώ υπήρξαν διακοπές ρεύματος. Οι βροχές πάντως συνέβαλαν στο να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι πυρκαγιές, ενώ συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στα Ιωάννινα κατέρρευσε σκηνή συναυλίας, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονταν στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας Παξών και Ηπείρου. Αναμένεται βελτίωση καιρού από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.