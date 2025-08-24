Νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για φωτιές σε συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας: Σύμφωνα με το evia online, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα, μετά από εισαγγελική παραγγελία ξεκίνησαν την πρόσκληση για παροχή καταθέσεων από παιδιά και γονείς. Ήδη έχουν προσέλθει για εξηγήσεις παιδιά 13 και 14 ετών μαζί με τους κηδεμόνες τους αναφορικά με τυχόν συμμετοχή τους άμεση ή έμμεση στην εκδήλωση σοβαρών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό.

Πρόκειται για 5 αγόρια και ένα κορίτσι -κάποια είναι αδέρφια- που δεν είχαν κληθεί την προηγούμενη φορά, όταν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών προσήχθησαν για πρώτη φορά από την πυροσβεστική υπηρεσία τέσσερα άτομα- Δύο ανήλικα παιδιά που φέρονται να έβαζαν φωτιές εσκεμμένα και οι γονείς τους ως έχοντες την επιμέλειά τους. Αφορμή ήταν πυρκαγιά στην περιοχή της Αμαρύνθου.

Μετά από συζητήσεις με τους έμπειρους άνδρες κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που ήρθε από την Αθήνα, και σε συνεργασία με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Ευβοίας, ήρθε στο φως μια ομάδα 8 ανήλικων παιδιών Ελλήνων και αλλοδαπών που φέρονται να έβαζαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή της Αμαρύνθου στο Δήμο Ερέτριας. Άπαντες με τους γονείς τους εξετάστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι προσαγωγές δεν μετατράπηκαν σε συλλήψεις.