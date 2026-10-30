Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του κυκλώματος με 59 συλληφθέντες, καθώς ήδη κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο» και πέντε ακόμη κατηγορούμενοι.

Η δικογραφία των 875 σελίδων περιγράφει ένα σύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων, όπου φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περίπου 40 «αχυράνθρωποι» για τη διαχείριση εταιρειών και τη συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι αρχές ερευνούν επίσης πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς και αστυνομικούς, αναζητώντας στοιχεία για παράνομες παρεμβάσεις και παροχές.

Το βαρύτατο κατηγορητήριο περιλαμβάνει εννέα κακουργήματα, όπως διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, μαστροπεία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Στον απόηχο των πρώτων αποφάσεων για την προσωρινή κράτηση έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή, η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των δικαστικών αρχών.Συνολικά 29 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανακριτικό εγχείρημα, καθώς η υπόθεση αφορά συνολικά 59 συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία, έκτασης 875 σελίδων, περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών, οικονομικών συναλλαγών και προσώπων που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του ερευνώμενου δικτύου.

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Οι πρώτες προσωρινές κρατήσεις

Η προσωρινή κράτηση του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του προηγούμενου κύκλου απολογιών. Ο ίδιος φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να είχε ηγετικό ρόλο στο υπό διερεύνηση κύκλωμα, ενώ αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση άλλων πέντε κατηγορουμένων, ενώ ο γιος του ιδιοκτήτη αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Η δικογραφία των 875 σελίδων και το δίκτυο των εταιρειών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μία επιχείρηση ή σε μεμονωμένες φορολογικές εκκρεμότητες. Οι αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός ευρύτερου δικτύου εταιρειών, αρτοποιείων και καταστημάτων εστίασης, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να δημιουργούνταν και να μεταβιβάζονταν εταιρικά σχήματα, αλλά και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν τρίτα πρόσωπα ως τυπικοί διαχειριστές, ενώ τον πραγματικό έλεγχο φέρονται να ασκούσαν άλλοι.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 και επεκτάθηκε στην εξέταση οικονομικών συναλλαγών, φορολογικών υποχρεώσεων, εταιρικών μεταβολών και πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι ανακριτικές αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν ποιοι λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, ποιοι διαχειρίζονταν τα χρήματα και ποια ήταν η συμμετοχή κάθε κατηγορουμένου στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

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Στο μικροσκόπιο 40 «αχυράνθρωποι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποδίδεται σε περίπου 40 πρόσωπα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών χωρίς να ασκούν κατ’ ανάγκη τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, άτομα με περιορισμένα οικονομικά μέσα και πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό. Οι αρχές εξετάζουν αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων, μέσω των οποίων μπορούσαν να συνεχίζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ συσσωρεύονταν οφειλές προς το Δημόσιο και μεταβάλλονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα για τις εταιρείες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση 53χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα αλκοολισμού και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, δέχθηκε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα εταιρειών, λαμβάνοντας 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

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Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα είχαν πραγματική εξουσία διοίκησης ή εάν λειτουργούσαν ως τυπικοί εκπρόσωποι άλλων, οι οποίοι διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ίδρυαν διαδοχικά εταιρείες, αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης στο όνομα τρίτων, ενώ εξετάζεται εάν μέσω αυτών διοχετεύονταν και νομιμοποιούνταν χρήματα που φέρονται να προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

Οι καταγγελλόμενες διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς

Παράλληλα με το οικονομικό σκέλος, οι αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις, παροχές ή άλλες ενέργειες που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων ή στην αντιμετώπιση ελέγχων.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναφορά σε 47χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον 57χρονο επιχειρηματία και να αναλάμβανε τη διευθέτηση ζητημάτων που προέκυπταν κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, μετά από εργατικό ατύχημα σε αρτοποιείο της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στη δικογραφία, φέρεται να ζήτησε από συνεργό της να προμηθευτεί επώνυμα αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται στη διερεύνηση ενδεχόμενων παράνομων παροχών και επαφών με δημόσιους λειτουργούς. Η ακριβής φύση των ενεργειών, οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν και η ενδεχόμενη ποινική τους διάσταση αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

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Βαρύτατο κατηγορητήριο

Στους 59 συλληφθέντες έχουν αποδοθεί, κατά περίπτωση, εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους και μη απόδοση ΦΠΑ.

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Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη πράξεις που αφορούν συνέργεια σε φοροδιαφυγή, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών, πλαστογραφία και διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, ανάλογα με την περίπτωση, διερευνώνται κατηγορίες για μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, απάτη από κοινού και παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, οι αναφορές της ποινικής δίωξης περιλαμβάνουν:

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Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ.

Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Συνέργεια σε φοροδιαφυγή και μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Πλαστογραφία για ποσά άνω των 120.000 ευρώ.

Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Ληστεία από κοινού.

Απάτη από κοινού.

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



