Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, μετά την εμπολοκή του ονόματός του συζύγου της στν υπόθεση Παναγόπουλου.

Η ίδια στην επιστολή παραίτησής της επικαλείται «οικογενειακούς λόγους υγείας». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Την ίδια ώρα σε διαθεσιμότητα έχει τεθεί και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Πρόκεται για παρουσιαστή εκπομπής της απογευματινής ζώνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φέρονται να εντόπισαν κάποια χρηματικά ποσά που προήλθαν από τις δραστηριότητες των εταιρειών Παναγόπουλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς του δημοσιογράφου, που επίσης έχουν δεσμευτεί.