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Ο ίδιος προσγειώθηκε στην απαγορευμένη περιοχή με αλεξίπτωτο πλαγιάς, ενώ η σύντροφός του έφτασε στο σημείο με βάρκα.

Το ζευγάρι δημοσίευσε βίντεο από την παράνομη ενέργεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται αυστηρά έως τον Οκτώβριο του 2026 λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

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Ο έρωτας είναι τυφλός αλλά κάποιες φορές αποδεικνύεται και ξεροκέφαλος! Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, αν και ήξερε ότι η περιοχή γύρω από το Ναυάγιο της Ζακύνθου έχει αποκλειστεί και απαγορευτεί λόγω επικινδυνότητα, τα αψήφησε για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο νεαρός ερωτοχτυπημένος, οργάνωσε την πρόταση γάμου στο Ναυάγιο της Ζακύνθου λέγοντας σε βίντεο που δημοσιεύσε. «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω». Η σύντροφός του φαίνεται να φτάνει στην παραλία με βάρκα, ενώ ο Ντιζούλιους επέλεξε έναν σαφώς πιο εντυπωσιακό τρόπο άφιξης. Εκείνος πέταξε πάνω από το Ναυάγιο με αλεξίπτωτο πλαγιάς και προσγειώθηκε στην παραλία.

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Πλάνα από το άλμα και την πρόταση γάμου δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, δείχνοντας την παρουσία τους στην παραλία, όπου η πρόσβαση παραμένει απαγορευμένη λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.

Ο Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την πορεία του στην πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.

Αντιδράσεις στο νησί

Οι εικόνες προκάλεσαν, ωστόσο, αντιδράσεις κάτω από τις αναρτήσεις του, με αρκετούς χρήστες να του επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου απαγορεύεται.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. Είναι στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο και πήγα εκεί πριν από μία εβδομάδα για διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» στην παραλία.

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Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Κατ’ εξαίρεση, η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και από τη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ληφθεί για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

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