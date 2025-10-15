Μέσα σε ένα κλίμα γιορτινής ατμόσφαιρας, η σχεδιάστρια δερμάτινων ειδών ΄Ελενα Κουλαουζίδου, παρουσίασε στο ξενοδοχείο Oasis στη Γλυφάδα, τη νέα της κολεξιόν για το φθινόπωρο – χειμώνα 2025-2026. Η σχεδιάστρια, γνωστή για τα εξαιρετικής ποιότητας δέρματα που χρησιμοποιεί, έχει δημιουργήσει εδώ και αρκετά χρόνια ένα πιστό κοινό που την ακολουθεί σε κάθε της σχεδιαστικό βήμα. Η ίδια, λίγες μέρες μετά, μας μίλησε για τη νέα της κολεξιόν, μας σχολίασε την πρόσφατη δήλωση της Άννα Γουίντουρ για το εμπόριο της γούνας και μας φανέρωσε τα μελλοντικά της σχέδια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νέας σας συλλογής;

Επέλεξα τα πιο φωτεινά και λαμπερά χρώματα και δημιούργησα μια εντυπωσιακή συλλογή που πιστεύω ότι κολακεύει κάθε γυναίκα. Αν και είναι γνωστό ότι αγαπώ τις χαρούμενες, ζωντανές αποχρώσεις, τις χρησιμοποίησα με φειδώ και επέλεξα να επικεντρωθώ στη χρωματική παλέτα της εποχής. Πρωταγωνιστής στη νέα κολεξιόν είναι το μόκα μαζί με τις παρένθετες αποχρώσεις του, όπως είναι το σκούρο καφέ και το ταμπά. Επίσης έχω αρκετά κομμάτια σε λευκό και μαύρο, καθώς και κάποια σε βαθύ πράσινο και μπορντό που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά για την εποχή. Σε ό,τι αφορά τις γραμμές των ρούχων αγαπώ τα διαχρονικά κομμάτια εμπλουτισμένα με κάποια στοιχεία εντυπωσιασμού, όπως είναι τα κεντήματα, τα κρόσσια, οι πέτρες Swarovski, οι γούνινες λεπτομέρειες…

Έχετε χρησιμοποιήσει και σουέτ στη νέα κολεξιόν;

Πράγματι, το σουέτ έχει κερδίσει έδαφος τη φετινή χρονιά, οπότε θα ήταν αδύνατον να μην το προσθέσω σε κάποια κομμάτια. Παρ΄ όλα αυτά επειδή το αληθινό σουέτ που χρησιμοποιώ εγώ, όπως κάθε γνήσιο δέρμα αλλάζει με τη χρήση, θέλει προσοχή. Αφαιρείται το πέλος με τον καιρό και το χρώμα φαίνεται διαφορετικό. Το σουέτ πιστεύω ότι θέλει γνώση και σεβασμό από εκείνη που θα το αγοράσει.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας υλικά;

Όποιος γνωρίζει τις συλλογές μου αντιλαμβάνεται ότι αγαπώ τα πολυτελή υλικά. Χρησιμοποιώ γούνες, μουτόν, κασμίρ, Swarovski… τα κομμάτια είναι χειροποίητα και περιορισμένου αριθμού. Στην κολεξιόν αυτή παρουσίασα συνολικά 90 δημιουργίες.

Οι κολεξιόν σας εμπλουτίζονται πάντα με ωραία αξεσουάρ…

Πάντα συμπληρώνω τις δημιουργίες μου με τα ανάλογα αξεσουάρ. Προσπαθώ να παρουσιάζω ολοκληρωμένες εικόνες, αντιπροσωπευτικές των προτάσεων μου. Εκτός από τις τσάντες που πάντα συμπεριλαμβάνω, φέτος η κολεξιόν συμπληρώνεται με καπέλα, κασκόλ, εσάρπες και φυσικά γάντια με «κομμένα» δάχτυλα και στολισμένα με πέτρες Swarovski.

Χρησιμοποιείτε πάντα αληθινά δέρματα και γούνες. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη διεθνή Vogue η απόφαση να μη προβάλλει στα editorial γούνες. Από την άλλη πλευρά η Άννα Γουίντουρ, η μέχρι πρόσφατα διευθύντρια σύνταξης του περιοδικού, έχει ταχθεί υπέρ της γούνας, ισχυριζόμενη ότι η ψεύτικη γούνα είναι πιο ρυπογόνα από την πραγματική. Ποια είναι η δική σας άποψη;

Καταρχάς συμφωνώ απόλυτα με την Άννα Γουίντουρ. Οι ψεύτικες γούνες κάνουν περισσότερο κακό στον πλανήτη γιατί το υλικό τους δεν διαλύεται σε αντίθεση με την αληθινή γούνα, που αν υποθέσουμε ότι κάποιος την πετάξει (που κανείς δεν το κάνει αυτό όταν αγοράζει γνήσια γούνα) θα λιώσει γιατί είναι αληθινός οργανισμός. Από αυτή την άποψη λοιπόν η γνήσια γούνα δεν κάνει κακό στον πλανήτη. Αν το δούμε από την άλλη πλευρά – όπως σαν ανέφερα- κάποιος που αγοράζει αληθινή γούνα την έχει για μια ζωή και τη χαρίζει στη συνέχεια στην επόμενη γενιά, που σημαίνει ότι είναι ένα αντικείμενο αξίας που δεν πετιέται για να επιβαρύνει τον πλανήτη. Η μοναδική ένσταση που θα μπορούσα να συζητήσω είναι αυτή που αφορά τα ζώα, όπως γνωρίζετε όμως γι αυτή τη βιομηχανία εκτρέφονται συγκεκριμένα ζώα. Πράγματι υπάρχει ένα ρεύμα που είναι κατά της γούνας, αλλά υπάρχει και μια τεράστια αγορά που είναι υπέρ. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα ακούγονται στον δικό μου χώρο υπάρχει μια αύξηση της τάξεως του 30% που αφορά τα προϊόντα γούνας. Να συμπληρώσω ότι αν στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η άνοδος σκεφτείτε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και μάλιστα στις βόρειες χώρες, όπου ένα πραγματικά ζεστό πανωφόρι είναι θέμα επιβίωσης λόγω των καιρικών συνθηκών.

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς στο άμεσο μέλλον;

Οργανώνω άλλη μια επίδειξη στην Αθήνα τον επόμενο μήνα και στις 3/11, θα παρουσιάσω την κολεξιόν μου στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το αγοραστικό κοινό εκεί είναι πολύ υποστηρικτικό και αγαπά τις συλλογές μου.

Να σημειωθεί ότι η huffpost.gr στήριξε -μεταξύ άλλων χορηγών- την επίδειξη μόδας της Έλενας Κουλαουζίδου.