Το γεγονός ότι τον χειμώνα απομακρυνόμαστε συχνά από τους φίλους μας εξετάζει σε κείμενό του το Real Simple και προτείνει απλούς τρόπους για να ξανασυνδεθούμε μαζί τους την άνοιξη, χωρίς άγχος και πίεση.

Αρχικά, τονίζεται ότι μετά από μήνες κρύου και ακυρωμένων σχεδίων, είναι φυσιολογικό να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε χαθεί με φίλους. Ο χειμώνας περιορίζει την καθημερινότητά μας στα βασικά, ενώ το να μείνουμε σπίτι φαίνεται πιο εύκολο και άνετο. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινωνικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για την ψυχική μας υγεία και δεν πρέπει να τις παραμελούμε.

Advertisement

Advertisement

Η απομόνωση τον χειμώνα είναι πολύ συνηθισμένη και έχει τόσο βιολογικές όσο και ψυχολογικές αιτίες. Οι μικρότερες ημέρες και η έλλειψη ηλιακού φωτός μειώνουν την ενέργεια και τη διάθεσή μας, κάνοντάς μας λιγότερο πρόθυμους να βγούμε και να δούμε κόσμο. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πιο κουρασμένοι ή κακοδιάθετοι και προτιμούν να μείνουν μέσα, όπου νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά. Όσο περισσότερο συνηθίζουμε αυτή τη συμπεριφορά, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να την αλλάξουμε.

Επιπλέον, τον χειμώνα μειώνεται η σεροτονίνη, μια ουσία που σχετίζεται με τη σταθερότητα της διάθεσης και την επιθυμία για κοινωνική επαφή. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η μελατονίνη, η οποία προκαλεί υπνηλία και μειώνει την ενέργεια. Αυτός ο συνδυασμός κάνει ακόμα και απλά κοινωνικά σχέδια να φαίνονται κουραστικά ή μη ελκυστικά. Υπάρχει επίσης και μια συναισθηματική διάσταση: ο χειμώνας συχνά γίνεται περίοδος «επιβίωσης», όπου απλώς προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, χωρίς να επιδιώκουμε επαφή με άλλους. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση, ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάμε.

Καθώς όμως έρχεται η άνοιξη, μπορούμε να επιστρέψουμε σιγά-σιγά στην κοινωνική ζωή, χωρίς να πιεζόμαστε. Το κείμενο προτείνει μερικούς απλούς και χαλαρούς τρόπους επανασύνδεσης.

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους είναι το περπάτημα. Μια βόλτα σε πάρκο ή σε μια όμορφη περιοχή βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης, χάρη στο φως του ήλιου και τον καθαρό αέρα. Επιπλέον, το να περπατάς δίπλα σε κάποιον μειώνει την πίεση της συνεχούς οπτικής επαφής και της βαθιάς συζήτησης. Ακόμα και μια σύντομη συνάντηση, όπως ένας καφές και μια μικρή βόλτα, μπορεί να είναι αρκετή και πιο εύκολη να οργανωθεί.

Μια άλλη καλή ιδέα είναι οι κοινές δραστηριότητες. Όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να κάνουμε μαζί, όπως ένα μάθημα γυμναστικής ή μαγειρικής, η προσοχή δεν εστιάζει μόνο στη συζήτηση. Αυτό μειώνει το άγχος και κάνει την επαφή να φαίνεται πιο φυσική. Ακόμα και μια επίσκεψη σε μια λαϊκή αγορά μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επανασύνδεση, ενώ παράλληλα ενισχύει την αίσθηση κοινότητας.

Επίσης, βοηθάει η δημιουργία μικρών «τελετουργιών», όπως μια μηνιαία συνάντηση. Για παράδειγμα, ένα σταθερό ραντεβού για καφέ ή brunch μειώνει την ανάγκη για συνεχές προγραμματισμό και κάνει τις σχέσεις πιο σταθερές. Δεν χρειάζεται υπερβολική δέσμευση· κάτι απλό και ευέλικτο είναι αρκετό. Ακόμα και μια απλή έξοδος στη φύση, όπως ένα πικνίκ, μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά και να βοηθήσει στη χαλάρωση.

Advertisement

Η δημιουργικότητα είναι επίσης σημαντική. Δραστηριότητες όπως ζωγραφική ή χειροτεχνία βοηθούν να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε την παρέα χωρίς πίεση για συνεχή συζήτηση. Έρευνες δείχνουν ότι τέτοιες δραστηριότητες αυξάνουν τα θετικά συναισθήματα και ενισχύουν την αίσθηση σύνδεσης με τους άλλους με τον χρόνο.

Τέλος, αν η άμεση συνάντηση φαίνεται δύσκολη, υπάρχει πάντα η δυνατότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας. Μικρές κινήσεις, όπως ένα μήνυμα, ένα φωνητικό ή ακόμα και ένα αστείο, μπορούν να ξαναχτίσουν την επαφή. Δεν χρειάζεται κάτι τέλειο ή περίπλοκο—ένα απλό «σε σκέφτηκα, θες να τα πούμε;» είναι αρκετό.

Συνολικά, το βασικό μήνυμα είναι ότι η επανασύνδεση με φίλους δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη ή αγχωτική. Με μικρά, απλά βήματα μπορούμε να ξαναχτίσουμε τις σχέσεις μας και να νιώσουμε πιο κοντά στους ανθρώπους που μας νοιάζονται.

Advertisement

Χαμογελάμε λιγότερο το χειμώνα κι αυτό μας κάνει κακό

Σύμφωνα με άρθρο της Huffpost UK, χαμογελάμε λιγότερο το χειμώνα κι αυτό μας κάνει κακό. ΄Ερευνα του OnePoll διαπίστωσε ότι το 75% των συμμετεχόντων σε αυτή αισθάνεται ότι η διάθεσή του επηρεάζεται από τις πιο μικρές και πιο κρύες μέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα και το 61% έχει απόλυτη ανάγκη από μια ώθηση θετικότητας αυτή τη στιγμή.

Αλλά η μελέτη υπογραμμίζει επίσης πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο είναι εξίσου μεταδοτικό με το γέλιο, λένε οι ειδικοί, με το μέσο χαμόγελο να μεταδίδεται σε άλλα τρία άτομα.

Από τους 2000 Βρετανούς που συμμετείχαν στην έρευνα, τα τρία τέταρτα συμφώνησαν ότι ένα χαμόγελο από κάποιον φωτίζει τη μέρα τους και το 28% το απολαμβάνουν τόσο πολύ, που είπαν ότι το θεωρούν καλύτερο από το να λάβουν ένα δώρο.

Advertisement

Ένα επιπλέον 62% είπε ότι ένα μικρό χαμόγελο από κάποιον τους έκανε να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και το 36% είπε ότι τους έκανε να θέλουν να κάνουν κάτι καλό για κάποιον άλλο.

Όπως εξηγεί το SCL Health, η ίδια η πράξη του χαμόγελου κάνει τον εγκέφαλό μας να απελευθερώνει μικροσκοπικά μόρια που ονομάζονται νευροπεπτίδια για να καταπολεμήσουν το στρες. Διεγείρει επίσης νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες και η σεροτονίνη.

Οι ενδορφίνες έχουν μια ήπια αναλγητική δύναμη και η σεροτονίνη δρα ως αντικαταθλιπτικό. Το χαμόγελο μπορεί ακόμη και να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε πιο γρήγορα από το στρες και να μειώσουμε τον καρδιακό μας ρυθμό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάνσας.

Advertisement

Με πληροφορίες από: realsimple.com , Huffpost UK , psychologicalscience

Advertisement