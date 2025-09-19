Επιστροφή στα σχολεία και έναρξη του φθινοπώρου σημαίνουν και την επιστροφή της εποχής των ιώσεων του αναπνευστικού. Με την αλλαγή του καιρού και την επιστροφή στην καθημερινότητα, αρχίζει και η εποχή των ιώσεων του αναπνευστικού. Κρυολογήματα, COVID-19 και γρίπη εξαπλώνονται ευρέως τους ψυχρότερους μήνες, προκαλώντας πληθώρα συμπτωμάτων όπως ρινική συμφόρηση, πυρετό, βήχα και πονοκέφαλο. Υπάρχει επίσης κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών, όπως η νοσηλεία ή ακόμα και ο θάνατος — ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη περσινή περίοδο γρίπης.

Ένας τρόπος να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας είναι το εμβόλιο της γρίπης

«Ολοι άνω των 6 μηνών συνιστάται να κάνουν κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης, και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν επαναλάβει αυτή τη σύσταση και για φέτος», δηλώνει στη HuffPost US η Σάρα Λέιν, υπεύθυνη των Κλινικών Φαρμακευτικών Υπηρεσιών της αλυσίδας σουπερμάρκετ Hannaford στη Νέα Αγγλία και τη Νέα Υόρκη.

«Το εμβόλιο είναι ο Νο. 1 τρόπος για να προστατευτούμε από τον ιό της γρίπης, να προστατεύσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας, να μειωθεί η διασπορά… όλα έχουν να κάνουν με τη συλλογική ανοσία», προσθέτει η Λέιν.

Η γρίπη δεν είναι απλή υπόθεση για όλους

Η γρίπη είναι ένας ιός του αναπνευστικού που προκαλεί πυρετό, κόπωση, μυαλγίες, πονοκέφαλο και βήχα. Ενώ κάποιοι μπορούν να αναρρώσουν στο σπίτι, ομάδες όπως μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές, νοσηλεία ή ακόμα και θάνατο.

Πότε να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης και γιατί είναι τόσο σημαντικό

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι οι καλύτεροι μήνες για να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης, αν και η χορήγησή του αργότερα είναι επίσης ωφέλιμη. Μπορούμε επίσης να το κάνουμε αργότερα, όπως τον Νοέμβριο, και ακόμη και μέσα στον χειμώνα πριν από την κορύφωση της γρίπης, σημειώνει η Λέιν. Η γρίπη τείνει να κορυφώνεται μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Η καλύτερη περίοδος για να εμβολιαστούμε είναι πριν αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως ο ιός και να έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε ανοσία, εξηγεί η δρ. Γκίτα Σουντ, λοιμωξιολόγος στο Johns Hopkins Medicine. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί πλήρης ανοσία μετά τον εμβολιασμό.

Οι οδηγίες χορήγησης εμβολίου του ΕΟΔΥ όπως δόθηκαν σε περσυνή (30/9) εγκύκλιο

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. Κατά προτίμηση ο εμβολιασμός του πληθυσμού συνιστάται να διενεργείται στο διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου με βάση τη συνήθη έναρξη της εποχικής έξαρσης της γρίπης στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, εφόσον ο εμβολιασμός δεν έγινε τη συνιστώμενη περίοδο, μπορεί να διενεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Advertisement Ο αντιγριπικός εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει 1 μόνο δόση του εμβολίου ετησίως. Βρέφη και παιδιά ηλικίας <9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, ή εκείνα

ηλικίας <9 ετών που στο παρελθόν είχαν λάβει μόνο 1 δόση εμβολίου γρίπης

χρειάζονται 2 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.

ηλικίας <9 ετών που στο παρελθόν είχαν λάβει μόνο 1 δόση εμβολίου γρίπης χρειάζονται 2 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών. Σε βρέφη ηλικίας >=6 μηνών χορηγείται 0,5 ml (ολόκληρη η δόση), σύμφωνα με τις οδηγίες από επίσημους Ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς φαρμάκων (EMA. FDA, κ.α.).

Το εμβόλιο ανανεώνεται κάθε χρόνο ώστε να ανταποκρίνεται στα κυρίαρχα στελέχη του ιού.

Η προστασία από το περσινό εμβόλιο μειώνεται με τον χρόνο, τονίζει η Λέιν, κι επίσης ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται κάθε σεζόν. Για αυτόν τον λόγο, το εμβόλιο ανανεώνεται κάθε χρόνο ώστε να ανταποκρίνεται στα κυρίαρχα στελέχη του ιού.



Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη — και φέτος η πρόληψη είναι ακόμα πιο σημαντική

Σύμφωνα με την δρ Σουντ η περσινή εποχή γρίπης ήταν από τις χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας, με τις νοσηλείες να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από το 2010-2011. Υπήρξαν επίσης πολλά κρούσματα παιδικής θνησιμότητας λόγω γρίπης.

Αν και το εμβόλιο δεν εγγυάται ότι δεν θα νοσήσουμε, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη σοβαρότητα της ασθένειας. Όπως αναφέρει η Σουντ, «κάποια εμβόλια, όπως της ιλαράς, προσφέρουν σχεδόν πλήρη προστασία. Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να μην εμποδίσει τελείως τη μόλυνση, αλλά μειώνει την πιθανότητα σοβαρής νόσησης, νοσηλείας ή θανάτου».

Ποια συμπτώματα μετά το εμβόλιο είναι φυσιολογικά – Τι πρέπει να κάνουμε πριν και μετά το εμβόλιο

Το εμβόλιο της γρίπης δεν περιέχει ενεργό ιό, επομένως δεν μπορεί να κολλήσουμε γρίπη από αυτό, εξηγεί η Λέιν. Ωστόσο, είναι φυσιολογικό να εμφανίσουμε κάποια ήπια συμπτώματα, που αποτελούν σημάδι ότι το σώμα μας χτίζει ανοσία.

Μπορεί να νιώσουμε μυϊκούς πόνους, χαμηλό πυρετό ή κόπωση μετά το εμβόλιο. Αν έχουμε συμπτώματα, μπορούμε να πάρουμε επίσης παυσίπονα όπως παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη. Επίσης, καλό είναι να ξεκουραστούμε και να ενυδατωθούμε πριν και μετά το εμβόλιο.

ΠΗΓΗ: Huffpost US

