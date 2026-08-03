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Οι ερευνητές παρατήρησαν μείωση στον αριθμό των σωματιδίων LDL στο αίμα των συμμετεχόντων, γεγονός που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι το αβοκάντο δεν αποτελεί αυτοτελές μέσο πρόληψης και η επίδρασή του πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν την ένταξη του αβοκάντο σε μια ισορροπημένη διατροφή ως υγιεινή εναλλακτική έναντι τροφίμων με κορεσμένα λιπαρά.

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Η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο ενδέχεται να συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας σε άτομα με παχυσαρκία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Lipidology.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν ένα αβοκάντο την ημέρα εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα σωματιδίων LDL στο αίμα, ενός δείκτη που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

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Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από 786 ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω που συμμετείχαν στη μελέτη Habitual Diet and Avocado Trial, διάρκειας έξι μηνών. Οι μισοί συμμετέχοντες συνέχισαν τις συνήθεις διατροφικές και καθημερινές τους συνήθειες, ενώ οι υπόλοιποι πρόσθεσαν ένα αβοκάντο την ημέρα, χωρίς να αλλάξουν οτιδήποτε άλλο στον τρόπο ζωής τους.

Προηγούμενη ανάλυση της ίδιας μελέτης είχε δείξει ότι η προσθήκη αβοκάντο δεν οδήγησε σε απώλεια βάρους ούτε σε μείωση της περιφέρειας της μέσης, ωστόσο σχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης (LDL).

Η νέα μελέτη δεν εξέτασε την LDL χοληστερόλη, αλλά τον αριθμό των σωματιδίων LDL, των λιποπρωτεϊνών που μεταφέρουν τη χοληστερόλη στο αίμα.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι όταν αυξάνεται ο αριθμός αυτών των σωματιδίων, αυξάνεται και η πιθανότητα να διεισδύσουν στα τοιχώματα των αρτηριών, συμβάλλοντας στον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. Οι πλάκες αυτές δυσχεραίνουν τη ροή του αίματος και μειώνουν την ελαστικότητα των αγγείων, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Στη νέα μελέτη, η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο συνδέθηκε με μείωση κατά 49 νανομόλια ανά λίτρο στον αριθμό των σωματιδίων LDL, εύρημα που οι ερευνητές εκτιμούν ότι αντιστοιχεί σε περίπου 4% χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εκτίμηση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή. Ο καρδιολόγος Ντέιβιντ Ρι, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σημειώνει ότι από τους πολλούς βιοδείκτες που εξετάστηκαν μόνο ένας παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή και μάλιστα σχετικά μικρή. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα δεν αρκούν για να θεωρηθεί το αβοκάντο από μόνο του μέσο πρόληψης των καρδιοπαθειών.

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Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το όφελος ήταν παρόμοιο ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή τον δείκτη μάζας σώματος των συμμετεχόντων.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το αβοκάντο μπορεί να αποτελεί πολύτιμο μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Είναι πλούσιο σε κάλιο, που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, περιέχει φυτικές ίνες που ευνοούν την υγεία της καρδιάς και του εντέρου και προσφέρει μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία διευκολύνουν την απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών και αντιοξειδωτικών.

Στην πράξη, οι διατροφολόγοι συνιστούν να εντάσσεται στη διατροφή ως υγιεινή εναλλακτική σε τρόφιμα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, όπως το βούτυρο, η μαγιονέζα, τα λιπαρά τυριά και οι κρεμώδεις σάλτσες. Όπως επισημαίνουν, το αβοκάντο δεν αποτελεί «θαυματουργή τροφή», αλλά ένα από τα πολλά στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ένα διατροφικό πρότυπο φιλικό προς την καρδιά.

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Με πληροφορίες από healthline, Journal of Clinical Lipidology