Ένα ψηφιακό μοντέλο επιχειρεί να δείξει πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι influencers το 2050, αν ο τρόπος ζωής τους συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια εξαντλητική πορεία. Παρά τη λαμπερή εικόνα που παρουσιάζουν στα social media, οι συνέπειες της συνεχούς έκθεσης στην τεχνολογία, των ασταμάτητων ταξιδιών, του άγχους και των αισθητικών παρεμβάσεων αφήνουν βαθιά σημάδια στο σώμα και στο πρόσωπο.

Το μοντέλο, που δημιουργήθηκε από τους ειδικούς του Casino.org, πήρε σάρκα και οστά μέσα από την Ava, μια ψηφιακή φιγούρα που συγκεντρώνει πάνω της όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη ζωή μπροστά στην κάμερα.

Η Ava παρουσιάζει καμπούρα, στρογγυλεμένους ώμους και χρόνιους πόνους στον αυχένα, αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης smartphone και των ατελείωτων ωρών ποζαρίσματος κάτω από τεχνητά φώτα. Το φαινόμενο «tech neck», που έχει συνδεθεί με μυοσκελετικές διαταραχές, δείχνει πώς μια στάση γεμάτη οθόνες και καθιστική ζωή μπορεί να φθείρει το σώμα.

Το δέρμα της εμφανίζει ερεθισμούς, φλεγμονές και ανομοιομορφία, από τη συνεχή χρήση μακιγιάζ, τα αλλεπάλληλα προϊόντα περιποίησης και την έκθεση σε ring lights και οθόνες, που οδηγούν στη λεγόμενη «ψηφιακή γήρανση».

Ερευνητές στο Interdisciplinary Neurosurgery σημείωσαν ότι η υπερβολική χρήση smartphone οδηγεί σε μη φυσιολογικές στάσεις λαιμού και μυοσκελετικές διαταραχές. «Αυτή η σκυφτή στάση μπορεί να αυξήσει τον πόνο στην αυχενική σπονδυλική στήλη και να προκαλέσει μυϊκή καταπόνηση», ανέφεραν.

Credit: Casino.org

Η υπερβολική χρήση φίλτρων και αισθητικών παρεμβάσεων αποτυπώνεται στο πρόσωπο με παραμορφώσεις από fillers και botox, δημιουργώντας μυτερό «σαγόνι μάγισσας» και αφύσικη υφή. Παράλληλα, η εμμονή με την εικόνα των μαλλιών, μέσα από βαριά extensions και συνεχές styling, μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση και μόνιμη αλωπεκία.

Τα μάτια της Ava είναι κουρασμένα, με ξηρότητα, θολή όραση και μαύρους κύκλους, συμπτώματα του digital eye strain που προκαλεί η ασταμάτητη χρήση οθονών. Οι ειδικοί συνιστούν τον κανόνα 20-20-20, δηλαδή κάθε 20 λεπτά μπροστά σε οθόνη να κοιτάμε για 20 δευτερόλεπτα σε απόσταση 20 ποδιών, προκειμένου να περιοριστεί η καταπόνηση.

Η υπερβολική ενασχόληση με την παραγωγή περιεχομένου, η πίεση των social media και το άγχος του «αλγορίθμου» οδηγούν επίσης σε αϋπνία, καθώς το μπλε φως απορρυθμίζει το βιολογικό ρολόι και η αδρεναλίνη κρατά τον εγκέφαλο σε συνεχή εγρήγορση.

Όπως τονίζουν οι δημιουργοί του ψηφιακού μοντέλου, η Ava δεν είναι απλώς μια εικόνα, αλλά μια προειδοποίηση για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του σημερινού τρόπου ζωής των influencers. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η υγεία και η ευεξία πρέπει να μπαίνουν πάνω από τις τάσεις, τα likes και τις ψηφιακές φιλοδοξίες.

Πηγή: Casino.org