Όλοι ανεχόμαστε έως έναν βαθμό την ακαταστασία που επικρατεί στο σπίτι μας, Αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα που χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουμε και τι όχι. Όσους ενδιαφερόμαστε για το νοικοκυριό μας, αυτή η πρεμούρα πολλές φορές μας πιάνει τον Σεπτέμβρη, όταν γυρνάμε από διακοπές και ετοιμαζόμαστε να μπούμε και πάλι στη ρουτίνα μας. Όμως πόσο εύκολο είναι να ξεφορτωθούμε τα αντικείμενα που κάποτε είχαν κάποια χρησιμότητα ή μια συναισθηματική αξία; Πόσο απλό είναι να τα πετάξουμε στα σκουπίδια;

Παρόλο που η διαδικασία του φιλτραρίσματος είναι ζόρικη, υπάρχουν αντικείμενα που πλέον δεν έχουν θέση στη ζωή μας. Γιατί λοιπόν να καταλαμβάνουν άδικα τον χώρο μας; Προκειμένου να καταλήξουμε στο τι πρέπει να αποχωριστούμε και τι είναι όντως πολύτιμο, ακολουθεί μια λίστα με 12 πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε διώξει εδώ και καιρό.

Advertisement

Advertisement

12 πράγματα που πρέπει να πετάξουμε στα σκουπίδια… χθες

1. Τα ληγμένα μπαχαρικά

Τα μπαχαρικά δεν κρατάνε για πάντα. Με τον καιρό χάνουν το άρωμα και τη γεύση τους. Πέρα λοιπόν από το ότι δεν προσφέρουν την παραμικρή γεύση στο φαγητό -οπότε γιατι να τα κρατάμε;-, απειλούν να βλάψουν και την υγεία μας. Οπότε, αντί να μαζεύουμε ένα σωρό βαζάκια, κρατάμε μόνο τα λίγα και καλά μπαχαρικά που διατηρούν τη φρεσκάδα τους. Στα υπόλοιπα λέμε αντίο.



2. Οι παλιές σαρακοφαγωμένες πετσέτες

Οι πετσέτες με τον καιρό χάνουν την απορροφητικότητά τους. Σαν να μην έφτανε αυτό γίνονται και φωλιές βακτηρίων, ακόμα κι αν πλένονται τακτικά. Ως εκ τούτου, αν διαθέτουμε πετσέτες με φανερές φθορές δεν τις κρατάμε επειδή «τις λυπόμαστε». Τις αξιοποιούμε ως ξεσκονόπανα ή ως σκεπάσματα ή χαλάκια για τα κατοικίδιά μας και στο τέλος τις πετάμε. Ειδάλλως διατρέχουμε κίνδυνο για δερματικές παθήσεις.



3. Τα κατεστραμμένα σκεύη μαγειρικής

Οι χαραγμένες αντικολλητικές επιφάνειες που παρατηρούμε στο τηγάνι που μας άφησε «προίκα» η γιαγιά μας δεν είναι αθώες και ούτε είναι θέμα αισθητικής. Τα φθαρμένα σκεύη μπορεί να απελευθερώσουν επικίνδυνες ουσίες στο φαγητό. Οπότε αν τα τηγάνια μας είναι στραβωμένα, ξεφλουδισμένα ή έχουν φθαρεί, ήρθε η ώρα για ανανέωση. Αυτή η μικρή επένδυση θα βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια του μαγειρέματος.

4. Τα αδιάβαστα βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες

Αν έχουμε εδώ και χρόνια βιβλία που μαζεύουν σκόνη και δεν τους έχουμε ρίξει ούτε μια ματιά, ίσως ήρθε η ώρα να τα χαρίσουμε. Να κάνουμε χώρο για νέα αναγνώσματα. Αν κοιτάξουμε γύρω τριγύρω στη γειτονιά μας σίγουρα θα υπάρχουν δανειστικές βιβλιοθήκες που να δέχονται τα βιβλία που έχουμε στο ράφι.

Advertisement

Τις εφημερίδες και τα περιοδικά τα χρησιμοποιούμε αν είναι κατάλληλα για την αποθήκευση της μαναβικής και μετά στον κάδο.



5. Τα άχρηστα ηλεκτρονικά

Παλιά gadgets που δεν χρησιμοποιούμε πια, το μόνο που κάνουν είναι να μας πιάνουν χώρο. Για αυτό τα μαζεύουμε και τα πουλάμε σε συλλέκτες ή τα ανακυκλώνουμε. Με την πρώτη επιλογή θα κερδίσουμε χώρο και με την δεύτερη μπορεί και να κερδίσουμε χρήμα.



6. Τα ληγμένα καλλυντικά

Προϊόντα ομορφιάς που έχουν λήξει μπορεί να προκαλέσουν δερματικά προβλήματα. Οπότε αν τα καλλυντικά μας μυρίζουν περίεργα ή έχουν αλλάξει υφή ας τα πετάξουμε. Είναι κρίμα να προσπαθούμε να είμαστε όμορφες και τελικά να γεμίσουμε σπυράκια και εξανθήματα.



7. Τα παρωχημένα τεχνολογικά αξεσουάρ

Advertisement

Φορτιστές, καλώδια και adapters για συσκευές που δεν έχουμε πια είναι εντελώς άχρηστα. Κρατάμε λοιπόν μόνο ό,τι χρειαζόμαστε πραγματικά και ανακυκλώνουμε τα υπόλοιπα.



8. Οι μονές κάλτσες

Αν έχουμε μια μονή κάλτσα και περιμένουμε να εμφανιστεί το ταίρι της για μήνες, ήρθε η ώρα να αποδεχτούμε την απώλεια. Οπότε παίρνουμε την μονή κάλτσα και την χρησιμοποιούμε για ξεσκόνισμα ή χειροτεχνίες. Έτσι θα καθαρίσει το συρτάρι μας.



9. Τα άχρηστα τάπερ

Τα τάπερ που δεν έχουν καπάκια ή τα πλαστικά σκεύη που έχουν κιτρινίσει δεν έχουν καμία θέση στην κουζίνα μας. Κρατάμε μόνο όσα είναι σε καλή κατάσταση, όσα είναι καθαρά και φυσικά μόνο όσα χρησιμοποιούμε τακτικά.

Advertisement

10. Τα αναμνηστικά χωρίς πρακτική λειτουργία

Αντί να κρατάμε από τα ταξίδια μας ογκώδη αντικείμενα για να διατηρούμε «ζωντανές» τις αναμνήσεις, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε στις φωτογραφίες. Είναι πολύ πιο ρομαντικό και πιάνει πολύ λιγότερο χώρο.



11. Τα ρούχα που δεν μας κάνουν πλέον

Αν περιμένουμε πώς και πώς να «ξαναχωρέσουμε» σε ένα εφηβικό τζιν, αυτό μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Ας το χαρίσουμε και ας αδειάσουμε χώρο για να τοποθετούμε πιο εύκολα τα ρούχα που μας ταιριάζουν σήμερα και μας κάνουν να νιώθουμε καλά.



12. Δώρα που δεν χρησιμοποιούμε ποτέ

Advertisement

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε κάθε δώρο που λαμβάνουμε. Αν κάτι δεν μας χρησιμεύει ή δε μας αρέσει, ας το προσφέρουμε σε κάποιον που θα το εκτιμήσει. Το πνεύμα της προσφοράς δεν χάνεται, απλώς αλλάζει χέρια.

Advertisement

(Με πληροφορίες από yahoo).



