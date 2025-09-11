Είναι ένα ήσυχο πρωινό. Δένουμε τα αθλητικά μας παπούτσια, βγαίνουμε έξω και ξεκινάμε έναν γρήγορο περίπατο. Όμως, με τα πρώτα μας βήματα, το ακούμε: ένας ανεπαίσθητος ήχος τριβής, σχεδόν σαν χαλίκι που τσακίζεται κάτω από τα πόδια μας, μόνο που προέρχεται από το γόνατό μας.

Αμέσως μας κατακλύζει ένα αίσθημα ανησυχίας, καθώς δεν αργούμε να αναλογιστούμε τις πιθανές αιτίες αυτού που μόλις συνέβη και το μυαλό μας φαντάζεται είτε δύο κόκκαλα που τρίβομνται μεταξύ τους ή απλά καταλήγει στο συμπέρασμα πως βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια αρθρίτιδας.

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανρώπους κάθε ηλικίας. Ωστόσο, πρινπανικοβληθούμε, ας δούμε τι μπορεί πραγματικά να σημαίνουν τα «θορυβώδη γόνατα».

Τι είναι ο κρηγμός στο γόνατο ή αλλιώς «κρακ» και πόσο συχνά μπορεί να εμφανίζεται

Ο κρηγμός γονάτου αναφέρεται στους ήχους τριξίματος, τριξίματος ή «γδαρσίματος» που ακούμε όταν λυγίζουμε ή τεντώνουμε το γόνατό μας. Μπορεί να τον παρατηρήσουμε όταν ανεβαίνουμε σκάλες, όταν σηκωνόμαστε από μια καρέκλα ή ακόμη και όταν απλώς περπατάμε.

Παρά την έρευνα, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποια είναι η αιτία του. Υπάρχουν θεωρίες που αποδίδουν τον κρηγμό σε φθορά του χόνδρου, σε τένοντες που κινούνται πάνω από τα οστά ή ακόμη και σε φυσιολογικές φυσαλίδες αερίου που «σπάνε» μέσα στο υγρό της άρθρωσης. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι επαρκή ώστε να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση.

Κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αθρίτιδα

Υπάρχει η αντίληψη ότι το τρίξιμο ή ο ήχος τριβής στο γόνατο είναι ένδειξη φθοράς ή αρθρίτιδας. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι 36% των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ πόνο ή τραυματισμό στο γόνατο παρουσιάζουν επίσης κρηγμό γόνατος. Άρα, το φαινόμενο είναι πολύ συχνό στον γενικό πληθυσμό, ακόμη και σε άτομα με απόλυτα υγιή γόνατα.

Βέβαια, συμβαίνει πολύ πιο συχνά στους ηλικιωμένους με αρθρίτιδα: 81% των ατόμων με οστεοαρθρίτιδα παρουσιάζουν κρηγμό στο γόνατο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ήχος στα γόνατα αποτελεί προάγγελο προβλημάτων. Για την ακρίβεια, δεν πρέπει να μας αποτρέπει από τη σωματική δραστηριότητα ή από τη χρήση των γονάτων μας.

Ακόμη και στα πιο νεαρά άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί παλαιότερα σε κάποιο γόνατο, το φαινόμενο είναι σύνηθες –ιδίως μετά από κακώσεις– ,αλλά και πάλι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τα θορυβώδη γόνατα

Εφόσον τα γόνατά μας κάνουν θόρυβο αλλά δεν συνοδεύονται από πόνο, τραυματισμό ή αρθρίτιδα, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ίσως να τραβήξουμε αθέλητα τα βλέμματα σε μια ήσυχη αίθουσα γιόγκα, αλλά κατά τα άλλα, αν δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία ειδικά για τον κρηγμό στο γόνατο. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να φροντίζουμε τη γενική υγεία των γονάτων μας: να γυμναζόμαστε τακτικά (αερόβια άσκηση αλλά και ασκήσεις ενδυνάμωσης), να διατηρούμε υγιές σωματικό βάρος.



Αν ο κρηγμός συνοδεύεται από: πόνο, πρήξιμο, αστάθεια ή «κλείδωμα» του γονάτου, δυσκαμψία, ερυθρότητα ή μειωμένη κινητικότητα, τότε καλό είναι να συμβουλευτούμε γιατρό. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια εξέταση για να αξιολογηθεί η άρθρωση και ο αντίκτυπος των συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής μας.

Ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να μας προτείνει φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης, συμβουλές από διαιτολόγο για διαχείριση βάρους, αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή.



Τα γόνατα που «τρίζουν» χωρίς άλλα συμπτώματα συνήθως δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας. Επομένως, ας δέσουμε ξανά τα παπούτσια μας και ας συνεχίσουμε να κινούμαστε.

Με πληροφορίες από The Independent