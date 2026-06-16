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Σε μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις διακόσμησης για τους τοίχους το 2026 εξελίσσεται η ράγα ανάρτησης, γνωστή ως «cimaise». Η χρήση του συστήματος έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα και καθιερώθηκε στα μουσεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιμελητές να αλλάζουν τις εκθέσεις προστατεύοντας ταυτόχρονα τα έργα τέχνης.

Πώς λειτουργεί η ράγα ανάρτησης έργων τέχνης στους τοίχους

Το σύστημα βασίζεται σε μια απλή αρχή: ένα προφίλ αλουμινίου τοποθετείται οριζόντια στο επάνω μέρος του τοίχου και λειτουργεί ως σταθερή ράγα. Από αυτήν κρέμονται συρματόσχοινα ή λεπτές ράβδοι, πάνω στις οποίες κινούνται ειδικά άγκιστρα. Έτσι, οι πίνακες μπορούν να μετακινούνται και να τοποθετούνται με ακρίβεια στο επιθυμητό ύψος και στην κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους, χωρίς επιπλέον επεμβάσεις στον τοίχο.

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Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε μουσεία και γκαλερί και πλέον βρίσκει θέση σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Τέλος οι τρύπες στους τοίχους

Οπως αναφέρει το cadreafrance, εξαλείφει την ανάγκη για τρύπες ή επαναβαφή μετά από κάθε έκθεση. Κι επίσης τα έργα τέχνης μπορούν να μετακινηθούν πλευρικά κατά μήκος της τροχιάς και να ρυθμιστούν κατακόρυφα σε δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στους επιμελητές να επανακρεμάσουν ένα ολόκληρο έκθεμα ή να αλλάξουν το ύψος του πλαισίου χωρίς κόπο. Οπως επίσης αναφέρει το cimaises-et-plus.com , χρησιμοποιώντας διαφανή περλόν ή λεπτά χαλύβδινα σύρματα, το σύστημα ανάρτησης ουσιαστικά εξαφανίζεται, διατηρώντας την εστίαση του θεατή αποκλειστικά στην τέχνη. Τα επαγγελματικά συστήματα (όπως το Artiteq Gallery Rail) μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια έως και 50–200 κιλά ανά γραμμικό μέτρο, φιλοξενώντας ακόμη και μεγάλα, πολύτιμα ή βαριά κομμάτια με πλαίσιο. Κι ακόμα, πολλά κιγκλιδώματα γκαλερί (όπως το Artiteq Combi Pro Light) συνδυάζουν εύκαμπτα εξαρτήματα ανάρτησης με κομψά, ρυθμιζόμενα σποτ LED ή αλογόνου.

Η ανάγκη για μια τέτοια λύση προκύπτει από το γεγονός ότι σήμερα οι τοίχοι, ειδικά στα σαλόνια συχνά αναδιαμορφώνονται για να γίνουν αλλαγές στη διακόσμηση. Ένας μέσος τοίχος σαλονιού κάθε φορά που αλλάζει η διακόσμηση και η διάταξη στους πίνακες ή τις κορνίζες μπορεί μέσα σε δέκα χρόνια να γεμίσει με τρύπες, που στη συνέχεια απαιτούν στοκάρισμα, βάψιμο και επισκευές. Με το σύστημα cimaise όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει πια.

Εν κατακλείδι, η μεγαλύτερη αλλαγή που επιφέρει μία ράγα cimaise αφορά τη σχέση με τον ίδιο τον τοίχο. Αντί να θεωρείται μια επιφάνεια που πρέπει να προστατεύεται από φθορές, μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εκθεσιακό χώρο, όπου τα έργα μπορούν να μετακινούνται και να ανανεώνονται εύκολα.

Με πληροφορίες από: cadreafrance , cimaises-et-plus.com