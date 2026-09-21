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Ο James Nestor, βραβευμένος επιστημονικός συντάκτης και συγγραφέας του διεθνούς bestseller Breath: The New Science of a Lost Art («Ανάσα: Πώς η Ξεχασμένη Επιστήμη της Αναπνοής θα κάνει τη Ζωή σου Καλύτερη»), έρχεται στην Αθήνα για ένα αποκλειστικό Breathwork Masterclass στο TATOÏ Club, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.

Το βιβλίο του έχει πουλήσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στη λίστα των bestsellers των New York Times.

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Η εκδήλωση διοργανώνεται από το TATOÏ Club και τη FOREhand και αποτελεί μια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά τον συγγραφέα και να εξερευνήσει την επιστήμη της αναπνοής μέσα από μια βιωματική εμπειρία.

Η επιστήμη της αναπνοής στην καθημερινότητά μας

Πόσο συχνά σκεφτόμαστε τον τρόπο που αναπνέουμε; Και πόσο μπορεί μια λειτουργία που θεωρούμε δεδομένη να επηρεάζει την καθημερινότητά μας;

Ο James Nestor έχει αφιερώσει χρόνια στην έρευνα γύρω από την επιστήμη και την εξέλιξη της ανθρώπινης αναπνοής, εξετάζοντας πώς οι αναπνευστικές μας συνήθειες έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και πώς συνδέονται με την υγεία και την ευεξία.

Στο masterclass της Αθήνας θα μοιραστεί ευρήματα από την πολυετή έρευνά του και θα παρουσιάσει πρακτικές τεχνικές αναπνοής που μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η σχέση της αναπνοής με το στρες, τον ύπνο, τη συγκέντρωση, την ενέργεια και την αθλητική απόδοση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η συνειδητή αναπνοή μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευεξία.

Ένα τρίωρο βιωματικό masterclass με τον James Nestor

Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την επιστήμη της αναπνοής και να έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη όσα θα παρουσιαστούν.

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Το τρίωρο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

45λεπτη ομιλία , με επίκεντρο τη σχέση της αναπνοής με την υγεία, την απόδοση και τη διανοητική διαύγεια.

, με επίκεντρο τη σχέση της αναπνοής με την υγεία, την απόδοση και τη διανοητική διαύγεια. 60λεπτο καθοδηγούμενο Breathwork Session , κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πρακτικές τεχνικές αναπνοής που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους.

, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πρακτικές τεχνικές αναπνοής που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους. 45λεπτο Q & A , με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον James Nestor.

, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον James Nestor. 30λεπτο Book Signing & Meet–and–Greet, με την ευκαιρία προσωπικής γνωριμίας με τον συγγραφέα.

Το masterclass απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που αναπνέουν και να ανακαλύψουν πώς η συνειδητή αναπνοή μπορεί να υποστηρίξει την ηρεμία, την ενέργεια και την ισορροπία στην καθημερινή ζωή.

Ποιος είναι ο James Nestor

Ο James Nestor είναι συγγραφέας και επιστημονικός συντάκτης, με άρθρα και έρευνες που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή μέσα, όπως τα Scientific American, Outside και The New York Times.

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Το βιβλίο του Breath: The New Science of a Lost Art, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο «Ανάσα», έχει γνωρίσει διεθνή επιτυχία, ενώ τιμήθηκε με το American Society of Journalists and Authors Award for Best General Nonfiction και υπήρξε φιναλίστ για το Royal Society Science Book of the Year.

Ο Nestor έχει μιλήσει για τη σημασία της αναπνοής στη Stanford Medical School, στα Ηνωμένα Έθνη και στο Global Classroom (WHO + UNICEF), ενώ έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Το προηγούμενο βιβλίο του, DEEP: Freediving, Renegade Science, and What the Ocean Tells Us about Ourselves, εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον ωκεανό, μέσα από τον κόσμο της ελεύθερης κατάδυσης και της επιστημονικής έρευνας.

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Στις 3 Οκτωβρίου, ο James Nestor θα βρεθεί στο TATOÏ Club για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό την έρευνα και τις γνώσεις του γύρω από μία από τις πιο θεμελιώδεις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού: την αναπνοή.

Πληροφορίες εκδήλωσης

James Nestor – Breathwork Masterclass

Ημερομηνία: Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

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Χώρος: TATOÏ Club

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Διάρκεια: 3 ώρες

Διοργάνωση: TATOÏ Club & FOREhand

Θέσεις: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

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Εισιτήρια: Διαθέσιμα μέσω more.com