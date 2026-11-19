istock/Το βασικό που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι δεν καθαρίζονται όλα τα είδη δέρματος με τον ίδιο τρόπο και ότι πριν ξεκινήσουμε πρέπει να γνωρίζουμε τι υλικό έχουμε μπροστά μας

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Οι δερμάτινοι καναπέδες και οι πολυθρόνες μπορούν να παραμείνουν για πολλά χρόνια στο σπίτι μας, αρκεί να τους φροντίζουμε σωστά. Είναι, άλλωστε, έπιπλα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν σκόνη, λιπαρότητα και μικρούς λεκέδες, ενώ η συχνή χρήση μπορεί σταδιακά να επηρεάσει την εμφάνιση και την υφή τους.

Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα να τους καθαρίσουμε, χρειάζεται λίγη προσοχή. Το δέρμα είναι ένα υλικό που μπορεί να αλλοιωθεί από την υπερβολική υγρασία ή τα ακατάλληλα καθαριστικά. Μάλιστα, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούμε χωρίς δεύτερη σκέψη σε άλλες επιφάνειες του σπιτιού ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμό, ξηρότητα ή ακόμη και ρωγμές.

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Το βασικό που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι ότι δεν καθαρίζονται όλα τα είδη δέρματος με τον ίδιο τρόπο και ότι πριν ξεκινήσουμε πρέπει να γνωρίζουμε τι υλικό έχουμε μπροστά μας.

Πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους δέρμα έχουμε

Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξουμε τις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δέρματος με διαφορετικές ανάγκες.

Για παράδειγμα, το δέρμα ανιλίνης (aniline) έχει πιο φυσική, πορώδη επιφάνεια και δεν διαθέτει προστατευτική επίστρωση. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά ευκολότερα υγρά και λεκέδες και χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτική μεταχείριση.

Αντίθετα, το δέρμα ημι- ανιλίνης (semi-aniline) διαθέτει μια λεπτή προστατευτική επίστρωση, ενώ το χρωματισμένο ή επεξεργασμένο δέρμα (pigmented leather) έχει πιο ανθεκτική επιφάνεια και καθαρίζεται συνήθως ευκολότερα.

Όπως εξηγεί και ο οδηγός του This Old House, η γνώση του τύπου του δέρματος είναι καθοριστική για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου καθαρισμού. Επομένως, δεν είναι καλή ιδέα να εφαρμόζουμε μια σπιτική συνταγή σε οποιονδήποτε δερμάτινο καναπέ χωρίς πρώτα να έχουμε ελέγξει τις οδηγίες του κατασκευαστή.

istock/Πριν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε καθαριστικό, απομακρύνουμε τη σκόνη, τα ψίχουλα και τα μικρά υπολείμματα από την επιφάνεια.

Πώς να καθαρίσουμε έναν δερμάτινο καναπέ βήμα προς βήμα

Εφόσον έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο καναπές μας επιτρέπει τον ήπιο υγρό καθαρισμό, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια απλή διαδικασία.

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1. Αφαιρούμε πρώτα τη σκόνη και τα ψίχουλα

Πριν χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε καθαριστικό, απομακρύνουμε τη σκόνη, τα ψίχουλα και τα μικρά υπολείμματα από την επιφάνεια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαλακό πανί μικροϊνών ή την ηλεκτρική σκούπα με το κατάλληλο μαλακό εξάρτημα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ραφές και στα σημεία ανάμεσα στα μαξιλάρια.

«Η συγκεκριμένη συνήθεια είναι σημαντική, καθώς η σκόνη και τα μικρά υπολείμματα μπορούν να συσσωρεύονται στις ραφές και στις πτυχώσεις του δέρματος. Σε οδηγό φροντίδας επίπλων, η MDD συνιστά να απομακρύνουμε πρώτα τη σκόνη και τα μικρά σωματίδια με απαλή ηλεκτρική σκούπα, πριν προχωρήσουμε στον καθαρισμό της επιφάνειας».

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2. Χρησιμοποιούμε ένα ελαφρώς νωπό πανί

Για τον ήπιο καθαρισμό επεξεργασμένου δέρματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα καθαρό πανί μικροϊνών, ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Είναι σημαντικό να το έχουμε στύψει καλά, ώστε να μην αφήνει υπερβολική υγρασία στην επιφάνεια.

Αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το επιτρέπουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικό καθαριστικό για δερμάτινα έπιπλα ή ένα ήπιο σαπούνι κατάλληλο για το συγκεκριμένο υλικό, ακολουθώντας τις αναλογίες και τις οδηγίες χρήσης του.

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Το Martha Stewart, προτείνει τη χρήση ενός ήπιου σαπουνιού με νερό και ενός πανιού μικροϊνών, το οποίο πρέπει να είναι νωπό και όχι μουσκεμένο.

3. Καθαρίζουμε απαλά, χωρίς έντονο τρίψιμο

Περνάμε την επιφάνεια με απαλές κινήσεις, χωρίς να ασκούμε μεγάλη πίεση. Εστιάζουμε στα σημεία που χρησιμοποιούμε περισσότερο, όπως τα μπράτσα, τα καθίσματα και τα προσκέφαλα, όπου συσσωρεύονται πιο εύκολα λιπαρότητα και βρωμιά.

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Αν χρησιμοποιήσαμε σαπουνόνερο, ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αποφεύγουμε να βρέξουμε υπερβολικά το δέρμα ή να επιμείνουμε με σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες.

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4. Στεγνώνουμε με ένα καθαρό, μαλακό πανί

Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιούμε ένα στεγνό πανί μικροϊνών για να απομακρύνουμε την υγρασία που έχει απομείνει. Αφήνουμε τον καναπέ να στεγνώσει φυσικά, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

Δεν χρησιμοποιούμε πιστολάκι ή θερμαντικά σώματα για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, καθώς η έντονη θερμότητα μπορεί να επηρεάσει την υφή και την αντοχή του δέρματος.

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Τι κάνουμε αν ο δερμάτινος καναπές έχει λεκέδες;

Η αντιμετώπιση ενός λεκέ εξαρτάται από το είδος του και από τον τύπο του δέρματος. Το σημαντικότερο είναι να μην τρίβουμε την περιοχή με δύναμη, καθώς μπορεί να απλωθεί ο λεκές ή να αλλοιωθεί η επιφάνεια.

Λεκέδες από νερό: Απορροφούμε απαλά την υγρασία με ένα καθαρό, στεγνό πανί, χωρίς να τρίβουμε. Αποφεύγουμε να αφήσουμε το σημείο να στεγνώσει κάτω από τον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικό σώμα.

Λεκέδες από λάδι ή λίπος: Αφαιρούμε προσεκτικά την περίσσεια με ένα στεγνό πανί, χωρίς να πιέζουμε ή να απλώνουμε τον λεκέ. Για επίμονους λεκέδες, προτιμάμε ειδικό καθαριστικό κατάλληλο για το συγκεκριμένο δέρμα ή τη βοήθεια επαγγελματία.

Λεκέδες από μελάνι: Δεν δοκιμάζουμε τυχαία διαλύματα ή αλκοόλ πάνω στην επιφάνεια. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να αφαιρέσουν το χρώμα ή την προστατευτική επίστρωση, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να απευθυνθούμε σε ειδικό καθαρισμού δέρματος.

Το Southern Living αναφέρεται σε διαφορετικές μεθόδους αντιμετώπισης λεκέδων, ανάλογα με την προέλευσή τους. Ωστόσο, επειδή ορισμένες από αυτές, όπως η χρήση αλκοόλ για το μελάνι, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για κάθε τύπο δέρματος, δεν πρέπει να τις εφαρμόζουμε χωρίς να έχουμε ελέγξει πρώτα τις οδηγίες φροντίδας του επίπλου μας.

Ποια προϊόντα πρέπει να αποφεύγουμε στον καθαρισμό του δέρματος

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε καθαριστικά γενικής χρήσης για τις περισσότερες επιφάνειες του σπιτιού, όμως στην περίπτωση των δερμάτινων επίπλων χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που μίλησαν στο Martha Stewart, καλό είναι να αποφεύγουμε:

Χλωρίνη και αμμωνία, καθώς μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα και να προκαλέσουν ξηρότητα.

Καθαριστικά τζαμιών και προϊόντα γενικής χρήσης, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα για δερμάτινες επιφάνειες.

Μαντηλάκια καθαρισμού, καθώς μπορεί να περιέχουν συστατικά που δεν είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό.

Υπερβολική ποσότητα νερού, επειδή μπορεί να εισχωρήσει στους πόρους του δέρματος και να προκαλέσει αποχρωματισμό ή άλλες φθορές.

Ατμοκαθαριστές, καθώς η υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να επηρεάσει τα φυσικά έλαια του υλικού.

Πώς διατηρούμε τον δερμάτινο καναπέ σε καλή κατάσταση για περισσότερο καιρό

Ο σωστός καθαρισμός δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο όταν εμφανιστούν λεκέδες. Η τακτική, ήπια φροντίδα μπορεί να βοηθήσει ώστε το δέρμα να διατηρήσει την εμφάνιση και την υφή του.

Μερικές απλές συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσουμε είναι:

Απομακρύνουμε τη σκόνη περίπου μία φορά την εβδομάδα με μαλακό, στεγνό πανί ή ηλεκτρική σκούπα με κατάλληλο εξάρτημα.

Αν πέσει κάποιο υγρό, το απορροφούμε αμέσως με καθαρό πανί, χωρίς τρίψιμο.

Αποφεύγουμε να τοποθετούμε τον καναπέ σε σημείο όπου εκτίθεται για πολλές ώρες σε άμεσο ηλιακό φως.

Τον κρατάμε μακριά από καλοριφέρ, τζάκια και άλλες πηγές έντονης θερμότητας.

Χρησιμοποιούμε ειδικό προϊόν περιποίησης δέρματος μόνο εφόσον είναι κατάλληλο για τον τύπο του επίπλου και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Όπως αναφέρει το This Old House, η χρήση κατάλληλου conditioner κάθε έξι έως δώδεκα μήνες μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος και στην πρόληψη της ξηρότητας και των ρωγμών. Η συχνότητα, ωστόσο, εξαρτάται από τον τύπο του υλικού και τις οδηγίες φροντίδας του.

Τέλος, αν έχουμε έναν καναπέ από φυσικό, μη επεξεργασμένο δέρμα, ανιλίνη ή κάποιο ιδιαίτερα ευαίσθητο υλικό, είναι προτιμότερο να μην πειραματιστούμε με σπιτικές συνταγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συμβουλή ενός επαγγελματία μπορεί να μας γλιτώσει από φθορές που δύσκολα διορθώνονται.

Με πληροφορίες από This Old House,MDD,Southern Living,Martha Stewart