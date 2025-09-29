Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει δασμούς σε ταινίες και έπιπλα που κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις εγχώριες βιομηχανίες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει την εξουσία του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς κατά τη φθινοπωρινή εποχή.

Advertisement

Advertisement

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν μια καραμέλα απ’ ένα μωρό. Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα! Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο Truth Social.

«Προκειμένου να κάνω τη Βόρεια Καρολίνα, η οποία έχει χάσει εντελώς τη βιομηχανία επίπλων της από την Κίνα και άλλες χώρες, ξανά ΜΕΓΑΛΗ, θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα δεν κατασκευάζει τα έπιπλα της στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.