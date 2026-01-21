Τα υψηλά επίπεδα αναταράξεων έχουν μετατρέψει ολοένα και περισσότερο τα αεροπορικά ταξίδια σε πραγματικό εφιάλτη στα 30.000 πόδια αναφέρει σε άρθρο της η New York Post. Μόλις τον περασμένο μήνα, δύο άτομα υπέστησαν κάταγμα στους αστραγάλους τους μετά από έντονες αναταράξεις σε πτήση της British Airways καθ’ οδόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πιο διαβόητο πρόσφατο περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, όταν ένας 73χρονος Βρετανός παππούς σκοτώθηκε και περισσότεροι από 30 άλλοι τραυματίστηκαν αφού μια πτήση της Singapore Airlines βρέθηκε πάνω σε έντονες αναταράξεις — έπεσε από ύψος 6.000 ποδιών και έστειλε τους επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνη να … πέσουν πάνω σε κάδους απορριμμάτων.

Δυστυχώς, οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν περισσότερο … ταραγμένες εποχές στο μέλλον. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 από το Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναταράξεις στον καθαρό αέρα – τα τραντάγματα σε μεγάλο υψόμετρο που συμβαίνουν απουσία νεφών – έχουν αυξηθεί σε περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ 1979 και 2020, η συνολική ετήσια διάρκεια έντονων αναταράξεων πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό – έναν από τους πιο πολυσύχναστους εναέριους διαδρόμους στον κόσμο – αυξήθηκε κατά 55%. Εν τω μεταξύ, οι μέτριες αναταραχές εκτοξεύτηκαν κατά 37% και οι ελαφριές αναταραχές σημείωσαν αύξηση 17%.

Αυτές οι ολοένα και πιο ανώμαλες διαδρομές έχουν αποδοθεί στην κλιματική αλλαγή, δήλωσαν οι ειδικοί.

«Μετά από μια δεκαετία ερευνών που δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τις αναταράξεις στον καθαρό αέρα στο μέλλον, έχουμε τώρα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η αύξηση έχει ήδη ξεκινήσει», δηλώνει ο καθηγητής Πολ Γουίλιαμς, επιστήμονας ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Reading, ο οποίος συνυπέγραψε τη μελέτη.

Πως να μείνουμε ασφαλείς σε έναν … εχθρικό ουρανό

Μένουμε δεμένοι

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε δεμένοι με τη ζώνη ασφαλείας όταν βρισκόμαστε στη θέση μας», δηλώνει στη New York Post ο διάσημος ταξιδιωτικός blogger Γκάρι Λεφ , σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι τραυματισμοί που προκαλούνται από αναταράξεις αφορούν άτομα που δεν ήταν δεμένα.

Δυστυχώς, όπως σημειώνει ο ίδιος, το να δένει κανείς τη ζώνη του δεν αναιρεί άλλους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των αναταράξεων του αεροπλάνου, όπως «βαριά αντικείμενα που μπορεί να έχουν άλλοι επιβάτες και τα οποία θα μπορούσαν να … πετάξουν».

Ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας, οι ειδικοί στις αεροπορικές εταιρείες δεν πιστεύουν σε νόμους που επιβάλλουν την πρόσδεσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης — για διάφορους λόγους.

Καταρχάς, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να σηκωθούν και να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, σύμφωνα με τον καπετάνιο της American Airlines, Ντένις Τάτζερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η διατήρησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης μπορεί επίσης να μειώσει τη σημασία της.

Διαλέγουμε θέση πάνω από τα φτερά ή προς τη «μύτη» του αεροπλάνου

Ευτυχώς, οι ταξιδιώτες που αποφεύγουν τις αναταράξεις μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις ενός βουητού στον αέρα καθισμένοι πάνω από τα φτερά ή προς τη «μύτη» του αεροπλάνου και όχι στο πίσω μέρος του.

«Τα φτερά βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο βάρους του αεροπλάνου, επομένως, μπορεί να νιώθουμε λιγότερες αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης αν καθόμαστε κοντά στα φτερά απ΄ότι αν καθόμαστε στην “ουρά” του αεροσκάφους, όπου γίνεται περισσότερο αισθητή η κάθετη κίνηση», είχε δηλώσει ο τελευταίος στο Fox News.

Επιπλέον, το να καθόμαστε στη μέση του αεροπλάνου μειώνει το αίσθημα κλειστοφοβίας σύμφωνα με αεροσυνοδό της British Airways που μίλησε στην Daily Mail θέλοντας να κρατήσει την ανωνυμία της.

Κι ένα μυστικό που γνωρίζουν οι αεροσυνοδοί: Προσπάθεια κίνησης του σώματος παράλληλα με την κίνηση του αεροπλάνου

Κινούμενοι παράλληλα με την κίνηση του αεροπλάνου, οι αεροσυνοδοί μπορούν να μειώσουν την ένταση στους μύες τους και να ελαχιστοποιήσουν την πρόσκρουση όταν το λάστιχο χτυπά τον αέρα.

Ενώ οι περισσότερες αναταράξεις δεν είναι επικίνδυνες, ακόμα και ο … μέτρια ανώμαλος ουρανός μπορεί να προκαλέσει πανικό – ή ακόμα και ναυτία – σε όσους φοβούνται τις πτήσεις.

Η απάντηση σε όλα είναι η γνώση κι εκπαίδευση σημειώνει, μεταξύ άλλων το άρθρο της New York Post.

Με πληροφορίες από: New York Post , Fox News , Dailymail.co.uk , viewfromthewing.com

