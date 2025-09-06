Η σημαντικότερη θέση εργασίας στο χώρο της μόδας επιτέλους καλύφθηκε. Η Άννα Γουίντουρ παρέδωσε τον τίτλο που τη μετέτρεψε σε γίγαντα της μόδας και των εκδόσεων, και επέλεξε, κατά κάποιο τρόπο η ίδια τη διάδοχό της, την Κλόι Μαλ.

Μετά την είδηση ότι η Γουίντουρ αποχωρεί από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue τον Ιούλιο, η Condé Nast διόρισε την 39χρονη αρχισυντάκτρια της ιστοσελίδας της Vogue και συμπαρουσιάστρια του podcast του περιοδικού ως επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου του αμερικανικού περιοδικού μόδας. Ο ρόλος της τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Είναι ενδιαφέρον ότι αντί για τον τίτλο «αρχισυντάκτρια», η Κλόι Μαλ φέρει τον τίτλο της «επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου» — μια ένδειξη του πόσο έχει αλλάξει ο χώρος των περιοδικών από τότε που η Vogue καθιερώθηκε ως η μηνιαία «Βίβλος της μόδας», κυβερνώντας τη βιομηχανία με σιδηρά πυγμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των ΝΥΤ, το 2025, η Vogue αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις με κάθε άλλο παραδοσιακό μέσο. Οι σύγχρονοι αρχισυντάκτες καλούνται να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, να διοργανώνουν κινηματογραφικά events και να πουλούν σειρές στην τηλεόραση ή σειρές προϊόντων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η Vogue δεν έχει χάσει το ιχυρό αποτύπωμά της στον χώρο των media. Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, οι άνθρωποι της μόδας αναρωτιόντουσαν ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί την 75χρονη Γουίντουρ. «Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θα αντικαταστήσει την Άννα», είναι η απάντηση της Κλόι Μαλ, η οποία αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της.

Η Γουίντουρ δεν αποσύρεται, λοιπόν. Παραμένει επικεφαλής περιεχομένου για όλο τον όμιλο. Είναι ακόμα, μάλιστα, η άμεση προϊσταμένη της Κλόι Μαλ, έχοντας υπό την εποπτεία της και τις 28 διεθνείς εκδόσεις της Vogue. Ούτε καν αλλάζει γραφείο. Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να είναι κάτι που τρομάζει τη διάδοχό της. «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερή που εξακολουθώ να έχω την Άννα στο τέλος του διαδρόμου ως μέντορα», λέει η Κλόι σύμφωνα με αφιέρωμα στο πρόσωπό της που έκανε ο Guardian. Και οι δύο γυναίκες αναγνωρίζουν τη «παράξενη» φύση αυτής της ρύθμισης. Πράγματι, σε σχόλιά της προς το προσωπικό την Τρίτη, η Γουίντουρ αυτοπροσδιορίστηκε τόσο ως μέντορας της Κλόι Μαλ όσο και ως μαθήτριά της.

«Δεν μπορείς να κάνεις απλώς ένα ‘light’ αντίγραφο της Άννας»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής της, η Κλόι Μαλ ήταν ξεκάθαρη: «Όποιος κι αν αναλάβει αυτή τη δουλειά, δεν θα πετύχει αν αυτό που παράγει είναι μια ‘ελαφριά’ εκδοχή της Άννας», είπε. «Το να βάλω τη δική μου σφραγίδα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας. Πρέπει να υπάρξει αισθητή αλλαγή — να γίνει ξεκάθαρο ότι αυτό είναι δικό μου».

Η Κλόι Μαλ γνώριζε για τον διορισμό της περίπου μία εβδομάδα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου (η ανακοίνωση έγινε την επόμενη μέρα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου), αλλά υπό αυστηρές εντολές μυστικότητας από την Άννα Γουίντουρ. Δεν είχε καν ενημερώσει τη μητέρα της, την ηθοποιό Κάντις Μπέργκεν.

Μερικές ώρες αργότερα — και αφού για εβδομάδες υπήρχε φημολογία πως η Μαλ ήταν η επικρατέστερη — το Puck’s Line Sheet διέρρευσε την είδηση πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Η «με παιδικό ενθουσιασμό» πρόταση της Μαλ για τη Vogue

Αυτό που δεν έχει αναφερθεί ευρέως είναι η πρόταση της Κλόι Μαλ προς την Condé Nast: Ενα «μανιφέστο με παιδικό ενθουσιασμό» που περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές στο έντυπο περιοδικό.

Η Μαλ πιστεύει ότι τα τεύχη πρέπει να εκδίδονται λιγότερο συχνά και να επικεντρώνονται σε θεματικές ενότητες ή πολιτιστικές στιγμές, αλλάζοντας το μηνιαίο πρόγραμμα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συλλεκτικές εκδόσεις, με παχύ, υψηλής ποιότητας χαρτί. Το πρώτο της έντυπο τεύχος αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Ανάλογα, στο digital περιεχόμενο της Vogue, που ηγείται από τον Οκτώβριο του 2023, η Μαλ εφαρμόζει τη φιλοσοφία του «λιγότερο είναι περισσότερο». «Θέλω να χτίσουμε ένα πιο άμεσο, μικρότερο, υγιές κοινό», δηλώνει – εστιάζοντας στη μοναδική ταυτότητα της Vogue, αντί για ένα γενικό κοινό, με «πρωτότυπες, πνευματώδεις, ειλικρινείς, χαρούμενες οπτικές». Αυτό ίσως σημαίνει λιγότερα από τα «ταχύρρυθμα» άρθρα που γράφονται για να τραβήξουν αναγνωσιμότητα μέσω Google. Παράδειγμα: όταν αρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, η Vogue είχε έτοιμο σχετικό άρθρο. Όμως, σύμφωνα με τη Μαλ, το άρθρο με περισσότερη επισκεψιμότητα ήταν μια ανάλυση του τεράστιου διαμαντένιου δαχτυλιδιού της Σουίφτ.

Η νέα Vogue δεν είναι πια… “Devil Wears Prada“

Η Μαλ περιγράφει τις σημερινές λειτουργίες της Vogue ως «ευρηματικές, ευέλικτες και μαχητικές» — κάτι που ίσως φαίνεται αντίθετο με την εικόνα της ακριβής, ψυχρής λάμψης του περιοδικού, όπως την έκανε pop culture η ταινία The Devil Wears Prada το 2006. Εκείνες οι εποχές ανήκουν στο παρελθόν.

Η Μαλ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Χαλαρή και χαρισματική, αλλά βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία της Νέας Υόρκης.

«Τόσο η μόδα όσο και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και είμαι τόσο ενθουσιασμένη, και με δέος, που είμαι μέρος αυτού του γεγονότος», δηλώνει ακόμα η Μαλ.

«Όταν ήρθε η ώρα να προσλάβω κάποιον για να επιμεληθεί την αμερικανική Vogue, επιτρέποντάς μου να στρέψω την προσοχή μου πιο έντονα στην πολύπλευρη ανάπτυξη της Vogue στο παγκόσμιο κοινό και τις εκδόσεις και εκδηλώσεις όπως το Met Gala και το Vogue World, ήξερα ότι είχα μια ευκαιρία να το κάνω σωστά», δήλωσε η Γουίντουρ στα μέλη της ομάδας της.

«Η Κλόι έχει αποδείξει συχνά ότι μπορεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της μακράς, μοναδικής ιστορίας της αμερικανικής Vogue και του μέλλοντός της», ανέφερε ακόμα η πρώην «σιδηρά κυρία» της αμερικανικής Vogue. Και συνέχισε:

«Η Κλόι είναι εδώ και καιρό ένα από τα μυστικά “όπλα” της Vogue όσον αφορά την παρακολούθηση της του χώρου της μόδας. Και δεν είναι τόσο “θαμμένη” στη βιομηχανία ώστε να της λείπει ο κόσμος: Όπως οι καλύτεροι σχεδιαστές, κατανοεί τη μεγάλη εικόνα της μόδας, τον ρόλο που διαμορφώνει όχι μόνο σε ό,τι υπάρχει στην πασαρέλα αλλά και στον μεταβαλλόμενο ιστό της σύγχρονης ζωής. Αν και δεν της είναι άγνωστη η αίγλη των κόκκινων χαλιών, το ταλέντο της είναι η πρωτότυπη σκέψη και η σκληρή δουλειά».

«Έχω δουλέψει σε όλες τις πλατφόρμες τηςν Vogue, από την έντυπη μέχρι την ψηφιακή, από τον ήχο μέχρι το βίντεο, τις εκδηλώσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει η Μάλ, η οποία ζει στο Μανχάταν με τον σύζυγο, τα δύο παιδιά της και τον σκύλο της, τον Λόιντ. «Αγαπώ τον τίτλο, αγαπώ το περιεχόμενο που δημιουργούμε και αγαπώ τους συντάκτες που το δημιουργούν. Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει το ποια είμαι, τώρα είμαι ενθουσιασμένη με την προοπτική να διαμορφώσω τη Vogue».

Σ’ αυτή τη νέα εποχή για το επάγγελμα του δημοσιογράφου, η Κλόι Μαλ είναι περισσότερο μια δημοσιογράφος με ευρύτητα κινήσεων παρά μια ειδήμων της μόδας. σύμφωνα με τον Guardian.

«Δίσταζα όταν έπαιρνα συνέντευξη, επειδή η μόδα δεν είναι ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά μου στη ζωή, κι ήθελα να γίνω περισσότερο συγγραφέας παρά συντάκτης, αλλά με σαγήνευσε τόσο πολύ η μηχανή της Vogue που δεν μπόρεσα να αντισταθώ», έχει αναφέρει, μεταξύ άλλων η ίδια.

Η Condé Nast επιμένει ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλέξει. Αλλά για το πιο σημαντικό κι αστραφτερό περιοδικό μόδας του κόσμου, η πρόσληψη της Μαλ κι η μετακίνηση της Γουίντουρ σηματοδοτούν το τέλος μιας πολύ ιδιαίτερης εποχής για τα glossy περιοδικά.

ΠΗΓΕΣ Vogue, ΝΥΤ, Guardian.