Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ριζότο με σταφίδες, γλυκό κρασί και μανιτάρια.

Θα προσθέσουμε θυμάρι, ξύσμα λεμονιού, σχοινόπρασο ψιλοκομμένο και τριμμένη γραβιέρα.

Για γλυκό μανταρινόπιτα με σπασμένα φύλλα κρούστας και ελαιόλαδο.

Καλή όρεξη.

Ριζότο με σταφίδες, γλυκό κρασί και μανιτάρια

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

500 γρ. ρύζι για ριζότο (π.χ. Carnaroli, Arborio, Καρολίνα Σερρών)

100 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κλωνάρια θυμάρι (φρέσκο ή ξερό)

2 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες, ολόκληρες

2 φύλλα δάφνης

200 γρ. ανάμεικτα μανιτάρια της αρεσκείας μας, σε λεπτές φέτες

100 γρ. μαύρες σταφίδες

100 ml λευκό γλυκό κρασί Λήμνου

1.500-2.000 ml νερό, καυτό

1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

150 γρ. βούτυρο αγελαδινό, σε κυβάκια

1 κ.σ, ψιλοκομμένο σχοινόπρασο

150 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά ζεσταίνουμε, σε μια κατσαρόλα, το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Στη συνέχεια, σοτάρουμε το κρεμμύδι, το θυμάρι, τα σκόρδα, τα φύλλα δάφνης, τα μανιτάρια και τις σταφίδες για περίπου 10′, μέχρι να πάρουν όλα χρυσαφένιο χρώμα και να σωθούν τα υγρά που θα αποβάλουν. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε μέχρι να γυαλίσουν οι κόκκοι του.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε για 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Με κουτάλα της σούπας προσθέτουμε το καυτό νερό σε δόσεις, ανακατεύοντας κάθε φορά τακτικά, μέχρι να απορροφηθεί κάθε δόση προτού προσθέσουμε την επόμενη. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 25′.

Πετάμε τα φύλλα δάφνης, τα κλωνάρια θυμαριού και τις σκελίδες σκόρδου. Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά.

Προσθέτουμε το αλάτι, το ξύσμα, το βούτυρο, το σχοινόπρασο και τη γραβιέρα και ανακατεύουμε καλά, μέχρι να λιώσουν το βούτυρο και το τυρί, και το ριζότο να χυλώσει.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #239» σε συνταγή Λευτέρη Λαζάρου.

Μανταρινόπιτα με σπασμένα φύλλα κρούστας και ελαιόλαδο

iStock

Μερίδες: 8-10

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 2 ώρες και 20′

Αναμονή: 1 ώρα

Υλικά

για τη μανταρινόπιτα

1 πακέτο φύλλο κρούστας για γλυκά

180 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

ξύσμα από 3 μανταρίνια Χίου + 1 έξτρα μανταρίνι, πλυμένο και κομμένο σε λεπτές φέτες (αφαιρούμε τα κουκούτσια)

250 ml ελαιόλαδο + λίγο για το ταψί

1/4 κουτ. γλυκού γαρίφαλο, τριμμένο

250 γρ. γιαούρτι της αρεσκείας μας

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

για το σιρόπι

250 γρ. ζάχαρη

400 ml νερό

750 γρ. χυμός μανταρινιού (κατά προτίμηση φρεσκοστυμμένος, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έτοιμο χυμό μανταρινιού Χίου ή μισό μισό χυμό πορτοκαλιού και μανταρινιού)

1 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με τη προετοιμασία φύλλων και προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 100°C (με αέρα).

Λαδώνουμε ελαφρώς ένα ταψάκι ή φόρμα με αποσπώμενα τοιχώματα διαμέτρου 22 εκ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αλουμινένιο ταψάκι μιας χρήσης.

Ξεδιπλώνουμε το πακέτο με τα φύλλα. Παίρνουμε ένα ένα φύλλο, το τσαλακώνουμε σαν βεντάλια και το τοποθετούμε σε ένα μεγάλο ταψί. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με όλα τα φύλλα και τα τοποθετούμε το ένα δίπλα στο άλλο.

Βάζουμε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα, ώστε να στεγνώσουν τα φύλλα.

Κατόπιν, αναποδογυρίζουμε τα φύλλα προσεκτικά μέσα στο ταψί και τα ψήνουμε για άλλα 20′ μέχρι να χάσουν εντελώς την υγρασία τους και να γίνουν τραγανά και εύθρυπτα. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και τα σπάμε σε μικρά κομμάτια μέσα σε ένα μπολ.

Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180°C και, όσο προθερμαίνεται ο φούρνος, ετοιμάζουμε το σιρόπι.

για το σιρόπι

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι και βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 5′ (από όταν ξεκινήσει ο βρασμός). Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

για τη μανταρινόπιτα

Χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη με τα αυγά μέχρι να γίνει μια πολύ αφράτη, λευκή κρέμα. Προσθέτουμε το ξύσμα, το ελαιόλαδο, το γαρίφαλο, το γιαούρτι και το μπέικιν πάουντερ και χτυπάμε καλά. Προσθέτουμε στο μείγμα τα σπασμένα φύλλα και ανακατεύουμε με μια κουτάλα.

Αδειάζουμε το μείγμα μέσα στο λαδωμένο ταψάκι και τοποθετούμε στην επιφάνεια τις λεπτές φέτες μανταρινιού.

Μόλις βγάλουμε τη μανταρινόπιτα από τον φούρνο, την τρυπάμε εδώ κι εκεί με ένα ξύλινο καλαμάκι ή με οδοντογλυφίδα και την περιχύνουμε με το σιρόπι.

Αφήνουμε στην άκρη για 1 ώρα, ώστε να το απορροφήσει.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #57».