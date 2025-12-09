Με την αυξημένη συχνότητα των χειμερινών ιώσεων ασχολείται άρθρο του Cnn.com δίνοντας πρακτικές οδηγίες για το πώς να μειωθεί ο κίνδυνος νόσησης, πώς να αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα στο σπίτι και πότε είναι απαραίτητη η ιατρική ή η επείγουσα φροντίδα. Η συγγραφέας του άρθρου ξεκινά αναφέροντας ότι τόσο η ίδια όσο και οι άνθρωποι γύρω της έχουν ταλαιπωρηθεί από διάφορες λοιμώξεις από τότε που έπεσαν οι θερμοκρασίες στις ΗΠΑ. Μετακινήσεις κατά τις γιορτές και χαμηλοί εμβολιαστικοί δείκτες πιθανόν επιδεινώνουν την κατάσταση, οδηγώντας σε έντονη ή και σοβαρότερη φετινή εποχή γρίπης.

Η επιστημονική εξήγηση γι’ αυτή την εποχικότητα δίνεται από τη δρ Λίνα Βεν, ιατρό επειγόντων περιστατικών και κλινική αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington. Όπως αναφέρει, τα δεδομένα (σ.σ. ΗΠΑ) δείχνουν σταθερή αύξηση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού – όπως RSV, γρίπη, κοινό κρυολόγημα και Covid-19 – από τα τέλη φθινοπώρου έως τις αρχές άνοιξης. Το κρύο ωθεί τους ανθρώπους σε περισσότερη παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, με μειωμένο εξαερισμό και μεγαλύτερη εγγύτητα. Παράλληλα, ο ξηρός αέρας επιτρέπει στους ιούς να επιβιώνουν και να μεταδίδονται ευκολότερα. Τα ταξίδια και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις εντείνουν περαιτέρω τη διασπορά.

Για τη μείωση της πιθανότητας νόσησης, η δεν Βεν τονίζει ότι δεν υπάρχει απόλυτη προστασία, αλλά αρκετά μέτρα μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο.

Πρώτο, ο εμβολιασμός για γρίπη, Covid-19 και – όπου ενδείκνυται – RSV αποτελεί ισχυρή γραμμή άμυνας έναντι σοβαρών επιπλοκών. Δεύτερο, η σωστή υγιεινή των χεριών και προσώπου, με πλύσιμο τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων ή χρήση αντισηπτικού όταν χρειάζεται, συμβάλλει στην αποφυγή μετάδοσης μικροβίων από επιφάνειες. Επιπλέον, η χρήση μάσκας τύπου N95 σε πολυσύχναστους ή κλειστούς χώρους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα υψηλού κινδύνου, ενώ ο καλός εξαερισμός ή η χρήση φίλτρων HEPA βοηθά στη μείωση του ιικού φορτίου σε εσωτερικούς χώρους.

Τρίτο και σημαντικότερο, όμως, είναι όσοι είναι άρρωστοι να παραμένουν στο σπίτι ώστε να μην εκθέτουν άλλους.

Οδηγίες κατά την παραμονή στο σπίτι

Σε περίπτωση ασθένειας, οι περισσότερες λοιμώξεις μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι με ξεκούραση και επαρκή ενυδάτωση. Τα διαγνωστικά τεστ για Covid-19 και γρίπη είναι χρήσιμα κυρίως για όσους μπορούν να λάβουν αντιικά φάρμακα, που πρέπει να χορηγηθούν έγκαιρα. Ο πυρετός αντιμετωπίζεται με παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη, ενώ για βρέφη κάτω των 3 μηνών απαιτείται άμεση ιατρική επικοινωνία. Για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες, ιατρική αξιολόγηση συνιστάται όταν τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από μία εβδομάδα, χειροτερεύουν ξαφνικά ή συνοδεύονται από σημάδια όπως δύσπνοια, έντονος πονοκέφαλος, παρατεταμένος πόνος στα ιγμόρεια ή σημεία αφυδάτωσης.

Πότε είναι απαραίτητη η επίσκεψη στα επείγοντα;

Η επίσκεψη στα επείγοντα είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν σοβαρά σημάδια κινδύνου, όπως δυσκολία στην αναπνοή, θωρακικός πόνος, σύγχυση, αδυναμία αφύπνισης ή γαλαζωπή απόχρωση. Στα βρέφη, επιπλέον ανησυχητικά σημάδια είναι η μειωμένη σίτιση, λίγες υγρές πάνες και έντονη υπνηλία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων , τρία μέτρα είναι σημαντικό να λάβει κανείς για να προστατέψει τον εαυτό του από τη γρίπη:

1. Να αποφεύγουμε κοντινή επαφή με άρρωστους ανθρώπους

2. Να πλένουμε και να καθαρίζουμε τα χέρια μας συνχά

3. Να αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα μας.

Με πληροφορίες από: Cnn.com, ecdc.europa.eu