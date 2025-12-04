Μαγειρεύουμε κλασσική φασολάδα για το πιάτο ημέρας. Θα την συνοδεύσουμε με σάλτσα καβουρδιστής πιπεριάς Φλωρίνης στο κέντρο κάθε πιάτου.

Θα προσθέσουμε ξερή καυτερή πιπεριά, ρίγανη ξερή τριμμένη, καυτερό ή γλυκό μπούκοβο και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 8-10

Αναμονή: 12 ώρες

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 30′

Υλικά

500 γρ. φασόλια μέτρια Πρεσπών (μουλιασμένα σε κρύο νερό από το προηγούμενο βράδυ)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ

1 μεγάλο καρότο, καθαρισμένο και κομμένο σε μικρούς κύβους

1 κλωνάρι σέλινο με τα φύλλα του, ψιλοκομμένο

1 κόκκινη ξερή, καυτερή πιπεριά

400 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

1 κ.γ. ρίγανη ξερή, τριμμένη

1 κ.γ. καυτερό ή γλυκό μπούκοβο (αυξομειώνουμε την ποσότητα ανάλογα με τo γούστo μας)

150 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για τη σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης

500 γρ. πιπεριές Φλωρίνης, ψημένες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες (για ευκολία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καπνιστές πιπεριές από βάζο, καλά στραγγισμένες)

200 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε και στραγγίζουμε τα φασόλια και τα ρίχνουμε σε βαθιά κατσαρόλα μαζί με το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο, την καυτερή πιπεριά, το λάδι και νερό που να τα υπερκαλύπτει κατά 3 εκ.

Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν τα φασόλια. Ρίχνουμε την ντομάτα, αλατοπίπερο, το μπούκοβο και τη ρίγανη και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30′, μέχρι να μαλακώσουν καλά όλα τα υλικά και να χυλώσει η σούπα.

για τη σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης

Παράλληλα, σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τις πιπεριές για 3′-4′, ανακατεύοντας. Ρίχνουμε την ντομάτα, ανακατεύουμε καλά, μετριάζουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 10′-15′, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Πασπαλίζουμε με αλάτι και τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Μοιράζουμε τη φασολάδα σε μπολ και ρίχνουμε στο κέντρο κάθε πιάτου από 1 κουταλιά σάλτσα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #226» σε συνταγή Λίτσας Μαρκοπούλου.