Το παγωτό αποτελεί την πιο δροσερή και αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται γευστική συνήθεια και τον χειμώνα. Αν και για πολλούς είναι απλώς ένα γλυκό που συνοδεύει στιγμές χαλάρωσης και παρέας, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ώρα της κατανάλωσης μπορεί να επηρεάσει τόσο την πέψη όσο και την υγεία μας. Υπάρχει, λοιπόν, η «σωστή» στιγμή για να απολαμβάνουμε το παγωτό χωρίς ενοχές; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Και την έχουν επιστήμονες, διαιτολόγοι και διατροφολόγοι.

Γιατί έχει σημασία η ώρα;

Το παγωτό περιέχει ζάχαρη και λιπαρά, τα οποία προσφέρουν μεν ενέργεια, αλλά σε υπερβολικές ποσότητες μπορούν να επιβαρύνουν το σώμα. Η στιγμή που το καταναλώνουμε καθορίζει το πώς ο οργανισμός μας θα διαχειριστεί αυτές τις θερμίδες. Όταν τρώμε παγωτό σε ώρες που ο μεταβολισμός είναι πιο ενεργός, οι πιθανότητες να αποθηκευτεί ως λίπος μειώνονται.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα – η πιο κατάλληλη στιγμή

Σύμφωνα με διατροφολόγους, η καλύτερη στιγμή για παγωτό είναι μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ο οργανισμός βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πέψης και οι υδατάνθρακες του παγωτού απορροφώνται πιο αργά, αποφεύγοντας τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, καταναλώνοντάς το ως επιδόρπιο, εντάσσεται σε ένα πλήρες γεύμα, αντί να λειτουργεί ως «άδειο» σνακ.

Το απόγευμα – για τόνωση διάθεσης και ενέργειας

Μια ακόμη καλή στιγμή είναι το απόγευμα, μεταξύ 2–5 μ.μ.. Σε αυτή τη φάση της ημέρας, τα επίπεδα ενέργειας τείνουν να πέφτουν και ένα παγωτό μπορεί να λειτουργήσει ως μικρή τόνωση. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κατανάλωσή του σε μέτρια ποσότητα. μπορεί να ανεβάσει προσωρινά τη διάθεση, χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά το σωματικό βάρος, εφόσον δεν γίνεται καθημερινή συνήθεια.

Όχι αργά το βράδυ

Αντίθετα, η χειρότερη στιγμή για κατανάλωση παγωτού είναι λίγο πριν τον ύπνο. Η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στον ύπνο, ενώ τα λιπαρά δημιουργούν αίσθημα βάρους στο στομάχι. Επιπλέον, το βράδυ ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα οι περιττές θερμίδες να αποθηκεύονται πιο εύκολα ως λίπος.

Συμπέρασμα – Ισορροπία και απόλαυση

Οι επιστήμονες και οι διαιτολόγοι συμφωνούν: η καλύτερη ώρα για να απολαύσουμε παγωτό είναι μετά το μεσημεριανό γεύμα ή το απόγευμα, ενώ το βράδυ καλό είναι να το αποφεύγουμε. Όπως συμβαίνει με όλα τα τρόφιμα, το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία. Το παγωτό μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δροσιά και τη γλύκα του χωρίς ενοχές και με τη σφραγίδα της επιστήμης.