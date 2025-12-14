Το να περάσεις τις γιορτές μόνος/η δεν είναι αποτυχία, είναι μια διαφορετική εμπειρία, που μπορεί να γίνει εξαιρετικά τρυφερή και ουσιαστική αν την σχεδιάσεις συνειδητά αναφέρει σε άρθρο του το Cnn.com. Οι εικόνες «τέλειων» οικογενειακών τραπεζιών και αγκαλιών κάτω από τα λαμπάκια δημιουργούν την αίσθηση ότι όλοι οι άλλοι είναι με κόσμο, αλλά αυτό απλά δεν ισχύει. Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο περνούν τις γιορτές χωρίς οικογένεια ή σύντροφο και νιώθουν ένα μείγμα λύπης, ανακούφισης, κούρασης, ακόμα και ελευθερίας.

1. Κανονικοποίησε αυτό που νιώθεις

Πρώτα απ’ όλα: είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις θλίψη, άδειασμα ή ζήλια όταν βλέπεις άλλους να γιορτάζουν. Το ότι είσαι μόνος/η αυτές τις μέρες δεν σημαίνει ότι κάτι «πάει στραβά» με εσένα, σημαίνει απλώς ότι αυτή η περίοδος της ζωής σου είναι διαφορετική.

Είναι βοηθητικό να θυμάσαι ότι:

Μπορεί να αγαπάς την οικογένειά σου, αλλά να μην γίνεται να είσαι μαζί τους (χρήματα, δουλειά, σπουδές, υγεία, σύνορα…).

Μπορεί να έχεις επιλέξει συνειδητά να κρατήσεις απόσταση από τοξικές σχέσεις.

Μπορεί να πενθείς έναν άνθρωπο ή μια σχέση. Αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμά σου να περάσεις και όμορφες στιγμές.

2. Κίνησε το σώμα σου – λίγο, αλλά συνειδητά

Το σώμα και η ψυχολογία συνεργάζονται. Δεν χρειάζονται υπερβολές:

Μια βόλτα στη γειτονιά, στο πάρκο ή στη θάλασσα.

Μικρές «αποστολές»: να πας με τα πόδια για καφέ, για ψωμί, να περπατήσεις 10–20 λεπτά χωρίς μουσική, απλώς παρατηρώντας.

Αν σου αρέσει η άσκηση, βάλε ένα σύντομο home workout ή λίγη γιόγκα.

3. Μικρές, ρεαλιστικές δόσεις κοινωνικής επαφής

Το ότι δεν είσαι σε ένα τεράστιο οικογενειακό τραπέζι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εντελώς αποκομμένος/η.

Μπορείς να:

Κανονίσεις ένα τηλεφώνημα ή video call με έναν άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια.

τηλεφώνημα ή video call με έναν άνθρωπο που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Στείλεις ένα ειλικρινές μήνυμα: «Σε σκέφτομαι σήμερα, ελπίζω να είσαι καλά».

Αν είσαι σε άλλη πόλη, να κανονίσεις έναν καφέ με κάποιον/α που ξέρεις έστω και λίγο.

Αν δεν έχεις ενέργεια για κουβέντα, απλώς αντάλλαξε μερικά μηνύματα.

4. Εθελοντισμός και μικρές πράξεις καλοσύνης

Αν έχεις τη διάθεση, ο εθελοντισμός είναι από τους πιο άμεσους τρόπους να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου:

Οργανώσεις που μαγειρεύουν ή μοιράζουν φαγητό.

Φορείς που χρειάζονται βοήθεια σε κοινωνικά παντοπωλεία, δομές αστέγων ή δομές για ηλικιωμένους.

Ακόμα και κάτι μικρό: να ψωνίσεις για έναν ηλικιωμένο γείτονα ή να βοηθήσεις κάποιον με μια μεταφορά.

5. Δημιούργησε δικές σου γιορτινές τελετουργίες

Οι παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες μπορεί να σου λείπουν, αλλά αυτό είναι και μια ευκαιρία να σχεδιάσεις τελετουργίες μόνο για εσένα:

Να στρώσεις ένα όμορφο τραπέζι μόνο για σένα, με φαγητό που πραγματικά λαχταράς (ναι, ακόμα κι αν είναι απλώς ντελίβερι και ένα ωραίο γλυκό).

Να κάνεις ένα «πολυτελές» μπάνιο με κεράκια, άλατα, μουσική.

Να δεις την αγαπημένη σου χριστουγεννιάτικη (ή αντι-χριστουγεννιάτικη) ταινία με κουβέρτα και ρόφημα.

Να ανάψεις ένα κερί για κάποιον που σου λείπει και να κάτσεις για λίγο σιωπηλά μαζί με τις αναμνήσεις σου.

Να φορέσεις κάτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα, έστω κι αν δεν σε βλέπει κανείς.

6. Μικρή ανασκόπηση – μεγάλα κέρδη

Η μοναχική γιορτινή περίοδος είναι ιδανική στιγμή για ήσυχη ανασκόπηση:

Πάρε ένα τετράδιο ή σημειώσεις στο κινητό και γράψε: 3 πράγματα που πήγαν καλά φέτος. 3 δυσκολίες που πέρασες και πώς τις άντεξες. 3 πράγματα που θα ήθελες να κάνεις διαφορετικά το νέο έτος.

Φτιάξε ένα μικρό vision board (σε χαρτί ή ψηφιακά) με εικόνες/λέξεις που συμβολίζουν το πώς θες να νιώθεις τον επόμενο χρόνο.

Αν σου ταιριάζει, γράψε ένα γράμμα στον μελλοντικό σου εαυτό και βάλε ημερομηνία να το ξαναδιαβάσεις του χρόνου.

7. Φρόντισε τα βασικά: ύπνος, φαγητό, ρουτίνα

Όταν νιώθουμε μόνοι, είναι εύκολο να διαλυθεί η καθημερινή δομή: να κοιμόμαστε πολύ αργά, να τρώμε ό,τι να ’ναι, να «χάνονται» οι ώρες στο κινητό. Όμως:

Σχετικά σταθερές ώρες ύπνου βοηθούν στη διάθεση και στην αντοχή στο στρες.

Ένα-δύο απλά, θρεπτικά γεύματα την ημέρα (όχι τέλεια, απλώς λίγο καλύτερα) κάνουν μεγάλη διαφορά.

Μια μικρή ρουτίνα (π.χ. βόλτα – φαγητό – κάτι δημιουργικό – ταινία) δίνει δομή σε μια μέρα που αλλιώς μοιάζει «άδεια».

8. Αλλάζοντας οπτική: από «μόνος/η» σε «σε περίοδο μοναχικότητας»

Κάτι πολύ ανακουφιστικό είναι να θυμάσαι ότι:

δεν «είσαι» η μοναξιά σου – βρίσκεσαι απλώς σε μια φάση με περισσότερη μοναχικότητα.

Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν να μην προσπαθούμε να «εξαφανίσουμε» τη μοναξιά, αλλά να εστιάζουμε σε όσα μπορούμε να ελέγξουμε: λίγη φροντίδα, λίγη κίνηση, λίγες επαφές, λίγη δημιουργία.

9. Λίγη επιείκεια με τον εαυτό σου

Τέλος, αν δεν «εκμεταλλευτείς τη μέρα στο έπακρο», αν απλώς φας κάτι, δεις μια ταινία και κοιμηθείς, δεν σημαίνει ότι απέτυχες. Οι γιορτές είναι μόνο κάποιες μέρες μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά.

Αν όμως νιώθεις ότι η θλίψη γίνεται πολύ βαριά, ότι δεν έχεις καθόλου διάθεση για τίποτα ή ότι οι σκέψεις σου γίνονται επικίνδυνα σκοτεινές, τότε είναι σημαντικό να ζητήσεις βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας ή από μια γραμμή υποστήριξης στη χώρα σου. Δεν είναι αδυναμία – είναι τρόπος να προστατεύσεις τον εαυτό σου..

10. Προγραμμάτισε λίγη διασκέδαση

Οπως αναφέρει το healthmatters.nyp.org, ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τη μοναξιά είναι να κάνεις σχέδια και να περιμένεις με ανυπομονησία αυτό που είναι στον ορίζοντα. Σχεδίσε ένα ταξίδι ή προγραμμάτισε μια διασκεδαστική εκδήλωση για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. «Αν νομίζετε ότι αυτή θα είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου, το πιθανότερο είναι ότι θα αναζητήσετε όλα τα αρνητικά», λέει η δρ Σο Βαν Χο, ψυχολόγος / Columbia University. «Το να αλλάξετε τις υποθέσεις σας σχετικά με την περίοδο των διακοπών, κάνοντας σχέδια για να κάνετε πράγματα που πραγματικά απολαμβάνετε, μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τη νοοτροπία σας».

ΠΗΓΗ: CNN, NewYork-Presbysterian

