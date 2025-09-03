

Μέσα σε έναν ατελείωτο και συχνά υπερβολικά πολύπλοκο καταιγισμό συμβουλών για άσκηση, μπορεί να φαίνεται δύσκολο να διατηρήσουμε τους στόχους μας για φυσική κατάσταση.

Ενώ κάποιοι λάτρεις του γυμναστηρίου μπορεί να αγχώνονται για το αν πρέπει να κάνουν καρδιοαναπνευστική άσκηση μετά τα βάρη, μόνο το 33% των ανδρών και το 26% των γυναικών άνω των 19 ετών πληρούσαν τις πλήρεις οδηγίες φυσικής δραστηριότητας του NHS το 2021 (η κοινωνική αποστέρηση συνδέθηκε με μειωμένη κινητικότητα).

Advertisement

Advertisement

Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που οι γιατροί ενθαρρύνουν δωρεάν, προσβάσιμες και μη εκφοβιστικές μορφές άσκησης, όπως το συχνά «παραμελημένο» περπάτημα. Το επιστημονικό περιοδικό The Lancet διαπίστωσε πρόσφατα ότι τα άτομα που έκαναν 7.000 βήματα την ημέρα είχαν 47% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από κάθε αιτία, καθώς και μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης καρδιοπαθειών, καρκίνου, διαβήτη τύπου 2, άνοιας και κατάθλιψης. Το γρήγορο περπάτημα προσφέρει καλύτερα οφέλη για την υγεία από έναν πιο αργό περίπατο. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά «γρήγορο»;

Τι είναι το «γρήγορο» περπάτημα;

Το «γρήγορο» περπάτημα μπορεί να ακούγεται κάπως αόριστο και σχετικό, και είναι αλήθεια ότι ο ρυθμός διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, σύμφωνα με το NHS, «ένα γρήγορο περπάτημα είναι περίπου 4,8 χιλιόμετρα την ώρα (3 μίλια/ώρα), που είναι πιο γρήγορο από έναν απλό περίπατο».

Ένας καλός τρόπος για να καταλάβουμε αν έχουμε φτάσει αυτόν τον ρυθμό είναι το λεγόμενο «τεστ τραγουδιού», που έχει να κάνει με την αναπνοή και τον έλεγχο της φωνής μας.

«Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι περπατάμε γρήγορα αν μπορούμε ακόμα να μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε τους στίχους ενός τραγουδιού», εξηγεί η υπηρεσία υγείας.

Μιλώντας παλαιότερα στη HuffPost UK, ο νοσοκομειακός γιατρός και σύμβουλος, δρ Χουσσαΐν Αχμαντ είχε πει ότι το γρήγορο περπάτημα «σημαίνει ότι περπατάμε αρκετά γρήγορα ώστε να αισθανόμαστε πιο ζεστά και να αναπνέουμε λίγο πιο βαριά, αλλά να μπορούμε ακόμα να κάνουμε μια συζήτηση».

Αν δεν είμαστε σίγουροι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα ρολόγια ή εφαρμογές στο κινητό μας για να υπολογίσουμε τον ρυθμό μας

Γιατί είναι πιο υγιεινό το γρήγορο περπάτημα;

Το γρήγορο περπάτημα έχει συσχετιστεί με καλύτερα αποτελέσματα μακροζωίας από ό,τι ο πιο αργός ρυθμός, πιθανόν επειδή γυμνάζει περισσότερο την καρδιά. Πιο συγκεκριμένα, έχει συνδεθεί με 20% μείωση του πρόωρου θανάτου, σε σύγκριση με μόλις 4% για όσους περπατούν αργά.

Καλά νέα – οφέλη για την υγεία παρατηρήθηκαν ακόμη και σε όσους περπατούσαν μόνο 11 λεπτά γρήγορα την ημέρα. Όπως αναφέρει το NHS, «δεν χρειάζεται να περπατάμε για ώρες».

Δέκα λεπτά γρήγορου περπατήματος την ημέρα «προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία και μετρούν για τα 150 λεπτά εβδομαδιαίας άσκησης».

ΠΗΓΗ: Huffpost UK