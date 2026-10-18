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Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα άτομα που αντιλαμβάνονται την περίοδο αυτή ως ευκαιρία για διεύρυνση των εμπειριών τους παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσωπική εξέλιξη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη ερωτικού συντρόφου, καθώς οι κοινωνικές επαφές και οι νέες δραστηριότητες προσφέρουν αντίστοιχα οφέλη.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς η συσχέτιση μεταξύ νοοτροπίας και ευημερίας παραμένει ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα.

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Για πολλούς από εμάς, η εργένικη ζωή μπορεί να είναι μια περίοδος γεμάτη αντιφατικά συναισθήματα. Μπορεί να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας, να έχουμε περισσότερο χρόνο για τους φίλους, τα ενδιαφέροντα και τους προσωπικούς μας στόχους, αλλά κάποιες στιγμές να αναρωτιόμαστε αν μας λείπει ένας σύντροφος. Και σε μια κοινωνία όπου οι ερωτικές σχέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζονται συχνά ως βασικό συστατικό της ευτυχίας, δεν είναι πάντα εύκολο να αντιμετωπίζουμε το να είμαστε single ως μια ολοκληρωμένη φάση της ζωής μας.

Τι θα συνέβαινε, όμως, αν αντί να βλέπαμε την εργένικη ζωή ως μια περίοδο αναμονής μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος άνθρωπος, την αντιμετωπίζαμε ως μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέες πλευρές του εαυτού μας;

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Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εργένικη ζωή συνδέεται με το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουμε από αυτήν, αλλά και από τη ζωή μας συνολικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να είμαστε single είναι απαραίτητα καλύτερο από το να βρισκόμαστε σε μια σχέση. Δείχνει, ωστόσο, ότι η προσωπική μας εξέλιξη δεν χρειάζεται να εξαρτάται από την ύπαρξη ενός ερωτικού συντρόφου.

Τι διαπίστωσε η νέα έρευνα για την εργένικη ζωή

Η μελέτη, με τίτλο Riding Solo: The Associations Between Singlehood Self-Expansion Potential, Self-Expansion Experiences, and Singlehood Outcomes, δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Social Psychology Bulletin.

Οι ερευνητές εξέτασαν, μέσα από τρεις επιμέρους μελέτες, κατά πόσο οι άνθρωποι που θεωρούν ότι η εργένικη ζωή προσφέρει ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης τείνουν να αναζητούν περισσότερες νέες εμπειρίες και να αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έβλεπαν περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης στην περίοδο που ήταν single ανέφεραν συχνότερα μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργένικη ζωή, λιγότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνουν χωρίς σύντροφο και υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Παράλληλα, ανέφεραν εντονότερα αισθήματα αυτονομίας και προσωπικής επάρκειας, καθώς και μεγαλύτερη σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω τους.

Δεν χρειάζεται να είμαστε σε σχέση για να ανακαλύψουμε νέες πλευρές του εαυτού μας

Για να κατανοήσουμε τα ευρήματα, αξίζει να σταθούμε στην έννοια της «αυτοεπέκτασης» (self-expansion). Πρόκειται για μια ψυχολογική θεωρία σύμφωνα με την οποία οι νέες εμπειρίες, οι γνώσεις και οι διαφορετικές οπτικές μπορούν να διευρύνουν την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της σχετικής έρευνας επικεντρωνόταν στις ερωτικές σχέσεις. Ένας σύντροφος μπορεί να μας γνωρίσει νέους ανθρώπους, να μας φέρει σε επαφή με διαφορετικά ενδιαφέροντα ή να μας ενθαρρύνει να δοκιμάσουμε κάτι που δεν θα επιλέγαμε από μόνοι μας.

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Όπως σημειώνει και το Simon Fraser University η νέα μελέτη εξετάζει αν αντίστοιχες ευκαιρίες υπάρχουν και όταν δεν βρισκόμαστε σε μια ερωτική σχέση. Και η απάντηση είναι ότι η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να προκύψει και μέσα από τις φιλίες, τις οικογενειακές σχέσεις, τις δραστηριότητες που επιλέγουμε μόνοι μας και τις νέες εμπειρίες που αναζητούμε.

Οι φίλοι, οι νέες δραστηριότητες και ο χρόνος με τον εαυτό μας

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες αξιοποιούσαν την εργένικη ζωή τους. Οι νέες εμπειρίες δεν αφορούσαν αποκλειστικά δραστηριότητες που έκαναν μόνοι τους.

Στη δεύτερη μελέτη, η οποία παρακολούθησε τις εμπειρίες των συμμετεχόντων σε διάστημα έξι εβδομάδων, οι δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης περιλάμβαναν τη σωματική άσκηση, την κοινωνικοποίηση, τις γιορτές και τις εξόδους, την ενασχόληση με χόμπι, αλλά και την επίτευξη επαγγελματικών στόχων.

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Μάλιστα, το 82% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι είχε τέτοιες εμπειρίες μαζί με κοντινούς ανθρώπους, όπως φίλους και μέλη της οικογένειας. Περίπου το 18% ανέφερε δραστηριότητες που έκανε μόνο του.

Το εύρημα έχει ενδιαφέρον, καθώς υπενθυμίζει ότι το να είμαστε single δεν σημαίνει πως χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τους άλλους ή να στηριζόμαστε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Αντίθετα, οι μη ερωτικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή σύνδεσης, νέων ερεθισμάτων και προσωπικής εξέλιξης.

Παίζει ρόλο ο τρόπος που βλέπουμε την εργένικη ζωή;

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ναι. Όσοι θεωρούσαν ότι το να είναι κανείς single μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη ήταν πιθανότερο να αναζητούν νέες εμπειρίες και να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την κατάστασή τους.

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Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αρκεί να αλλάξουμε σκέψη για να εξαφανιστούν οι δυσκολίες. Η έρευνα έδειξε ότι η προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να δουν την εργένικη ζωή ως ευκαιρία δεν άλλαξε ουσιαστικά τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους, παρότι συνδέθηκε με περισσότερες εμπειρίες προσωπικής ανάπτυξης και θετικότερη διάθεση.

Επιπλέον, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Οι δύο πρώτες μελέτες κατέγραψαν κυρίως συσχετίσεις, επομένως δεν αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη νοοτροπία είναι από μόνη της η αιτία της μεγαλύτερης ευημερίας. Είναι πιθανό, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που αισθάνονται ήδη καλύτερα με τον εαυτό τους να αντιμετωπίζουν πιο θετικά και την εργένικη ζωή.

Η Washington Post, υπογραμμίζει επίσης ότι μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων ήταν νεαρής ηλικίας και ότι ορισμένα οφέλη των νέων εμπειριών φάνηκαν να είναι βραχυπρόθεσμα. Χρειάζονται, επομένως, περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα ισχύουν με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικές ηλικίες και συνθήκες ζωής.

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Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε την εργένικη ζωή ως μια περίοδο αναμονής

Το βασικό μήνυμα της έρευνας δεν είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε την εργένικη ζωή αντί για μια σχέση ή ότι η συντροφικότητα δεν έχει αξία. Είναι ότι η προσωπική μας εξέλιξη δεν χρειάζεται να αναβάλλεται μέχρι να βρεθούμε με τον κατάλληλο άνθρωπο.

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Μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα νέο χόμπι, να μάθουμε μια δεξιότητα, να ταξιδέψουμε, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στους φίλους μας ή να δοκιμάσουμε μια δραστηριότητα που πάντα αναβάλλαμε. Και δεν χρειάζεται όλες αυτές οι εμπειρίες να είναι εντυπωσιακές ή να απαιτούν χρήματα και μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας.

Αντίστοιχα, αν επιθυμούμε μια ερωτική σχέση, δεν υπάρχει λόγος να αισθανόμαστε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την επιθυμία ή να προσποιηθούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να αναζητούμε τη συντροφικότητα και ταυτόχρονα να αξιοποιούμε το παρόν.

Με πληροφορίες από Personality and Social Psychology Bulletin,Simon Fraser University, Washington Post

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