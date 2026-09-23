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Το ζευγάρι διατηρεί σχέση εδώ και περίπου 18 μήνες, πραγματοποιώντας αρκετές δημόσιες εμφανίσεις από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Ματέους, ο οποίος έχει προχωρήσει σε πέντε γάμους κατά το παρελθόν, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.

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Ο 65χρονος πρώην αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου εμφανίστηκε στο Kafer Wiesn Schanke έχοντας στο πλευρό του την 27χρονη σύντροφό του, Τερέζα Ζόμερ. Όπως σημειώνει η Daily Mail, η νεαρή σύντροφός του είναι μικρότερη σε ηλικία και από τις τρεις κόρες του Ματέους.

Η Ζόμερ, η οποία είναι κατά 38 χρόνια νεότερη από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, επέλεξε για την εμφάνισή της ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο. Ο Ματέους, από την πλευρά του, φόρεσε ανοιχτό γαλάζιο γιλέκο πάνω από κοντομάνικο πουκάμισο, συνδυάζοντάς το με ενδυμασία που παρέπεμπε στην παραδοσιακή βαυαρική φορεσιά.

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Μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες

Ο Ματέους και η Ζόμερ φέρονται να είναι ζευγάρι εδώ και περίπου 18 μήνες. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους τοποθετείται τον Απρίλιο του 2025, όταν είχαν βρεθεί μαζί για διακοπές για σκι στην Αυστρία.

Έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Ο 65χρονος πρώην ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει πάντως ότι δεν έχει πρόθεση να παντρευτεί ξανά. «Σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του πέντε γάμους και πέντε διαζύγια.

Football legend Lothar Matthaus, 65, parties at Oktoberfest with his 27-year-old girlfriend🥳 pic.twitter.com/DhSZmmOcsj — Daily Mail Sport (@MailSport) September 22, 2026

Οι πέντε γάμοι του Λόταρ Ματέους

Ο Ματέους παντρεύτηκε για πρώτη φορά το 1981 τη Σίλβια. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, την Αλίζα, που γεννήθηκε το 1986, και τη Βιόλα, που γεννήθηκε το 1988. Οι δυο τους χώρισαν το 1992.

Το 1994 ο Ματέους παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, με το Ελβετό μοντέλο Μορένα, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της στα καλλιστεία Miss World το 1982 και Miss Universe το 1983. Ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 1999, λίγο πριν από την αποχώρηση του Ματέους από την ενεργό ποδοσφαιρική δράση.

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Το 2003 ο Γερμανός πρώην διεθνής παντρεύτηκε για τρίτη φορά, αυτή τη φορά με την επιχειρηματία μόδας από τη Σερβία, Μαριάνα Κόλιτς. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, όμως ο γάμος τους έληξε τέσσερα χρόνια αργότερα, έπειτα από μακρά δικαστική διαδικασία διαζυγίου στο Σάλτσμπουργκ, όπου ζούσαν.

Το 2007, ο Ματέους ξεκίνησε σχέση με την 21χρονη τότε Ουκρανή μοντέλο Κριστίνα Λιλιάνα Τσούντινοβα, την οποία παντρεύτηκε αργότερα, σε ηλικία 47 ετών.

Ο πέμπτος και τελευταίος μέχρι σήμερα γάμος του έγινε το 2014, όταν παντρεύτηκε την Αναστασία Κλίμκο. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Μίλαν. Το ζευγάρι χώρισε το 2021.

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