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Τρεις ασίστ σε μόλις επτά αγώνες έχει καταγράψει ο Ναντέρ Μοχαμαντί, με τον Ιρανό αμυντικό της Σπαρτάκ Κοστρόμα να ξεχωρίζει για έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο εκτέλεσης των πλαγίων.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος εντάχθηκε στη ρωσική ομάδα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους παίκτες του πρωταθλήματος, καθώς και οι τρεις τελικές πάσες του προήλθαν από τις περίφημες ακροβατικές εκτελέσεις του στα πλάγια.

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Ο Μοχαμαντί παίρνει φόρα, τοποθετεί την μπάλα στο έδαφος λίγο πριν από τη γραμμή του πλαγίου και πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή μπροστινή περιστροφή, χρησιμοποιώντας τη δυναμική της κίνησής του για να εκτοξεύσει την μπάλα με μεγάλη δύναμη προς την αντίπαλη περιοχή. Η τεχνική αυτή έχει μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό επιθετικό «όπλο» για τη Σπαρτάκ Κοστρόμα.

Μάλιστα, ο Ιρανός έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με τρεις τέτοιες ασίστ, μετατρέποντας μια φαινομενικά απλή επαναφορά της μπάλας σε μια απρόβλεπτη και επικίνδυνη ευκαιρία για την ομάδα του.

I can’t believe i’m tweeting this again but Nader Mohammadi 🇮🇷 with yet ANOTHER FLIP ASSIST!



It’s his THIRD of the season. pic.twitter.com/6YLJSQBc8I https://t.co/PP200mNwZ3 — Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) September 8, 2026

Nader Mohammadi 🇮🇷 with a RIDICULOUS assist in Russia’s 2nd Division 😭😭😭😭 pic.twitter.com/y14luKY7TB — Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) August 9, 2026