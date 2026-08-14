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Πολλά από τα κατασχεθέντα πακέτα έφεραν αυτοκόλλητα με το πρόσωπο του ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην υπόθεση.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούν συχνά εικόνες γνωστών προσώπων στις συσκευασίες ναρκωτικών ως διακριτικά στοιχεία για την αναγνώριση της προέλευσης ή του δικτύου διακίνησης των φορτίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αρχές συνέλαβαν μία γυναίκα με κολομβιανά έγγραφα, ενώ η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον ρόλο του Εκουαδόρ ως σημαντικού κόμβου για το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, λόγω της γεωγραφικής του θέσης ανάμεσα σε χώρες παραγωγής.

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Μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές του Εκουαδόρ, όταν εντόπισαν εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης με το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ τυπωμένο πάνω στη συσκευασία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, κοντά στην πόλη Τουλκάν, στην επαρχία Καρτσί, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα του Εκουαδόρ με την Κολομβία. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν φορτηγό έπειτα από πληροφορία που είχαν λάβει και εντόπισαν 370 πακέτα με συνολικά 369,6 κιλά κοκαΐνης, κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό χώρο του οχήματος.

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Σε αρκετά από τα πράσινα πακέτα υπήρχαν αυτοκόλλητα με το όνομα και το πρόσωπο του Νορβηγού επιθετικού, ενώ σε άλλες συσκευασίες υπήρχαν εικόνες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνονται οι αστυνομικοί να αφαιρούν τα πακέτα από τον κρυφό χώρο του φορτηγού.

Δεν έχει σχέση ο Χάαλαντ με την υπόθεση

Η χρήση του προσώπου του Χάαλαντ στη συσκευασία δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Οι αρχές του Εκουαδόρ δεν έχουν εξηγήσει γιατί χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η εικόνα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Associated Press, η χρήση εικόνων γνωστών προσώπων πάνω σε πακέτα ναρκωτικών αποτελεί πρακτική που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα ως τρόπος αναγνώρισης της προέλευσης μιας αποστολής ή του δικτύου στο οποίο προορίζεται.

Ανάλογη πρακτική έχει καταγραφεί και με άλλους διάσημους ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ο Λιονέλ Μέσι.

A massive cocaine bust near Ecuador's border with Colombia comes with a bizarre twist: hundreds of packages feature the face of soccer superstar Erling Haaland.



Police say they seized nearly 800 pounds of cocaine packed into 370 packages and arrested the truck driver.



Officials… pic.twitter.com/M5RZtagRzx — Fox News (@FoxNews) August 13, 2026

Μία σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές διαθέτει κολομβιανά έγγραφα. Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά της ούτε έχει γίνει γνωστός ο τελικός προορισμός του φορτίου.

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Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται σε περίπου 842.000 δολάρια στην αγορά του Εκουαδόρ, ενώ η αξία της θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 19 εκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το AP.

Το Εκουαδόρ βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς εμπορίου κοκαΐνης

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει έντονη πίεση από το οργανωμένο έγκλημα και το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών. Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής κοκαΐνης, έχει καταστήσει τη χώρα σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά ναρκωτικών προς άλλες αγορές.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι αρχές του Εκουαδόρ έχουν ανακοινώσει κατασχέσεις περίπου 80 τόνων ναρκωτικών, ενώ το 2025 είχαν κατασχεθεί περίπου 215 τόνοι και το 2024 σχεδόν 295 τόνοι.

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Το παράδοξο εύρημα με το πρόσωπο του Χάαλαντ προσέλκυσε διεθνώς την προσοχή, την ώρα που ο Νορβηγός επιθετικός βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου πέτυχε επτά γκολ σε τέσσερις αγώνες.

Με πληροφορίες από Associated Press,cnn.com

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