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Ο Λουτσιάνο Ροντρίγκεζ συνεχίζει την καριέρα του στην Κρουζέιρο με τη μορφή δανεισμού, όμως μια αμήχανη στιγμή με τη σύντροφό του, Άντο Κιαβάλια, μπροστά στις κάμερες έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός επιχείρησε κάποια στιγμή να φιλήσει την Κιαβάλια, η οποία είναι γνωστή ως η «Κιμ Καρντάσιαν της Ουρουγουάης». Εκείνη, ωστόσο, απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή, αφήνοντάς τον… στον αέρα.

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Το χαμόγελο του Ροντρίγκεζ κόπηκε αμέσως και ο ίδιος έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα εμφανώς αμήχανος, μόνος μπροστά στις κάμερες.

👀😂Mira para Arriba lucho.



🇺🇾🤝🇧🇷Asi fue la presentación de Luciano Rodriguez con el Cruzeiro, la cual nos dejó un divertido momento del Uruguayo😝.



Por ahora se lo ve motivado. pic.twitter.com/WLgPsS7YJi August 9, 2026

Ποιά είναι η Αντο Κιαβάλια

Η Κιαβάλια έχει πάνω από 170.000 followers στο Instagram και τοποθετήθηκε, με story, στο θέμα, αναφέροντας τα εξής: “Όταν μπήκα, τον χαιρέτησα και όταν έφευγα ήμουν πολύ αγχωμένη. Η στιγμή με κατέκλυσε και προτίμησα να του δώσω χώρο. Δεν υπήρξε καμία ασέβεια ούτε κάτι από αυτά που προσπαθούν να παρουσιάσουν”.

Η Κιαβάλια απέκτησε τον τίτλο «Κιμ Κάρντασιαν της Ουρουγουάης» χάρη σε ένα αφιέρωμα περιοδικού που ανέδειξε την αισθησιακή της εμφάνιση και την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει διευκρινίσει σε συνεντεύξεις ότι δεν έδωσε η ίδια αυτό το παρατσούκλι στον εαυτό της, αν και έχει καθιερωθεί στο κοινό.



Πρόκειται για μια ανερχόμενη προσωπικότητα του διαδικτύου από την Ουρουγουάη, η οποία μοιράζεται θέματα σχετικά με τον τρόπο ζωής, συμβουλές μόδας και προσωπικά νέα με ένα μεγάλο κοινό.