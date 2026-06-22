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Ο Κέβιν Πίνα άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, σημειώνοντας το πρώτο γκολ στην ιστορία της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Η Ουρουγουάη ανέτρεψε το σκορ πριν από την ανάπαυλα με τέρματα των Αραούχο και Κανόμπιο, αλλά το Πράσινο Ακρωτήρι ισοφάρισε στο 61ο λεπτό με τον Βαρέλα.

Παρά την πίεση της Ουρουγουάης στα τελευταία λεπτά και τις χαμένες ευκαιρίες, το τελικό σκορ παρέμεινε αμετάβλητο, αφήνοντας την ομάδα του Λεϊτάο Μπρίτο σε ευνοϊκή θέση για τη συνέχεια.

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Το Πράσινο Ακρωτήρι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Μετά τον βαθμό απέναντι στην Ισπανία, η ομάδα του Λεϊτάο Μπρίτο στάθηκε όρθια και απέναντι στην Ουρουγουάη, παίρνοντας ισοπαλία 2-2 στο Miami Stadium και διατηρώντας ζωντανό, πλέον και απολύτως ρεαλιστικό, το όνειρο της πρόκρισης στη φάση των «32». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν ακόμη μία εμφάνιση χαρακτήρα από μια ομάδα που αρνείται να αντιμετωπιστεί ως κομπάρσος.

Η Ουρουγουάη μπήκε στο παιχνίδι με περισσότερη κατοχή και διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, όμως το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν εκείνο που χτύπησε πρώτο. Στο 21ο λεπτό, ο Κέβιν Πίνα εκτέλεσε χαμηλά και δυνατά φάουλ από τα 25 μέτρα, εκμεταλλευόμενος το κακό στήσιμο του τείχους, και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Μουσλέρα για το 0-1. Ήταν το πρώτο γκολ στην ιστορία του Πράσινου Ακρωτηρίου σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η «σελέστε» χρειάστηκε χρόνο για να συνέλθει, όμως λίγο πριν από την ανάπαυλα βρήκε δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 44′, ο Μάξι Αραούχο πήρε το ριμπάουντ μετά από φάση διαρκείας και με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 1-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο 45’+5′, ο Κανόμπιο αξιοποίησε την κεφαλιά-πάσα του Αραούχο και από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι. Είχε την κατοχή, προσπαθούσε να διαχειριστεί το προβάδισμα, όμως πλήρωσε ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα. Στο 61′, μετά από λανθασμένη μεταβίβαση στο αμυντικό τρίτο, ο Μουσλέρα βγήκε μακριά από την εστία του, ο Βαρέλα πετάχτηκε πρώτος στην μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα για το 2-2.

Από εκεί και πέρα, η Ουρουγουάη πίεσε περισσότερο, πήρε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να βρει το γκολ της νίκης. Στο 70′ είδε τέρμα της να ακυρώνεται ως οφσάιντ, ενώ στο 90′ ο Βαλβέρδε εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πολύ καλή θέση, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από την εστία του Βοζίνια. Στις καθυστερήσεις, ο Κανόμπιο έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση, αστοχώντας απέναντι στον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το τελικό 2-2 αφήνει γλυκιά γεύση στο Πράσινο Ακρωτήρι, που μετά από δύο εντυπωσιακά αποτελέσματα απέναντι σε ευρωπαϊκή και λατινοαμερικανική δύναμη, μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία του ομίλου με την πρόκριση στα χέρια του.

Οι συνθέσεις

Ουρουγουάη – Μαρσέλο Μπιέλσα: Μουσλέρα, Σανάμπρια, Ολιβέρα, Κάσερες, Βαρέλα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε, Αραούχο, Βαλβέρδε, Κανόμπιο, Βίνιας.

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Αλλαγές: 70′ Ντε Λα Κρουζ αντί Ουγκάρτε, 82′ Ροντρίγκες αντί Αραούχο, 70′ Νούνιες αντί Βίνιας.

Πράσινο Ακρωτήρι – Λεϊτάο Μπρίτο: Βοζίνια, Λόπες Καμπράλ, Μπόρζες, Λόπες, Μορέιρα, Πίνα, Ροντρίγκες, Μοντέιρο, Μέντες, Αρκάνιο, Μπεντσιμόλ.

Αλλαγές: 46′ Ντουάρτε αντί Αρκάνιο, 58′ Βαρέλα αντί Ροντρίγκες, 58′ Ντα Κόστα αντί Μπεντσιμόλ, 71′ Ντουάρτε αντί Πίνα, 80′ Σεμέδο αντί Μοντέιρο.

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