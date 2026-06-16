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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών βρίσκονταν έξω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη για το Μουντιάλ 2026, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας της διοργάνωσης.

Con perros detectores de drogas y explosivos y un fuerte control de seguridad.



Así han recibido a Uruguay en Estados Unidos antes de su debut contra Arabia Saudí.



Tremendo. pic.twitter.com/PTCfpxDReG Advertisement Advertisement June 15, 2026

Κατά την άφιξη της αποστολής της Εθνικής Ουρουγουάης στο γήπεδο, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους των αποσκευών των μελών της ομάδας. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και συνοδοί κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις αποσκευές τους στο έδαφος, ώστε να εξεταστούν από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της αστυνομίας, με τα μέλη της αποστολής να παραμένουν σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον διεθνή Τύπο, καθώς η Ουρουγουάη ετοιμαζόταν για την πρεμιέρα της στη διοργάνωση.