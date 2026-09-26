Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μόλις λίγες ώρες κράτησαν οι οικογενειακές διακοπές του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, καθώς ένα απρόσμενο τηλεφώνημα τον ανάγκασε να αλλάξει άμεσα τα σχέδιά του και να επιστρέψει στην Αγγλία.

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ κλήθηκε εσπευσμένα στην εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ, μετά την αποχώρηση του Κόουλ Πάλμερ από την αποστολή. Ο 26χρονος δεν βρισκόταν στις αρχικές επιλογές του Γερμανού τεχνικού, όμως τελικά από τις διακοπές του βρέθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο ρόστερ των «τριών λιονταριών».

Advertisement

Advertisement

Η ξαφνική κλήση, όπως ήταν φυσικό, ανέτρεψε και τα σχέδια της αρραβωνιαστικιάς του, Μπρίτνεϊ Ντε Βίλιερς, η οποία έμεινε πίσω και αποφάσισε να αντιμετωπίσει την απρόοπτη εξέλιξη με αρκετή δόση χιούμορ.

Οι selfies της συντρόφου του

Η Μπρίτνεϊ Ντε Βίλιερς ανέβασε στα social media μια σειρά από selfies μπροστά στον καθρέφτη, δίνοντας με τον δικό της τρόπο έμφαση στην απουσία του συντρόφου της από τις διακοπές.

Οι αναρτήσεις της προκάλεσαν σχόλια, καθώς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την ξαφνική αλλαγή των σχεδίων τους έμοιαζε με ένα χιουμοριστικό… μήνυμα προς τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος ήταν τελικά ο λόγος που ο Γκιμπς-Γουάιτ χρειάστηκε να διακόψει τις διακοπές του και να επιστρέψει άμεσα στην Αγγλία.

Έτσι, από τις διακοπές και την ξεκούραση, ο 26χρονος μέσος βρέθηκε ξαφνικά στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, έτοιμος να ανταποκριθεί στην απρόσμενη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.