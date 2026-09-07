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Οι αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα λόγω εκκρεμούς μήνυσης που την κατηγορούσε ως ηθική αυτουργό στην επίθεση, παρά τον ισχυρισμό της ότι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, ομολόγησε τελικά τη διάπραξη της ένοπλης επίθεσης που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το θύμα, το οποίο δέχθηκε πυροβολισμούς σχεδόν εξ επαφής στον κήπο του σπιτιού του, υπέδειξε τον σύντροφο της πρώην συζύγου του ως τον δράστη της απόπειρας.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η υγεία του θύματος παραμένει επιβαρυμένη έναν χρόνο μετά το περιστατικό.

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Επεισοδιακή ήταν η έναρξη της δίκης για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας ενός 38χρονου στη Δροσιά τον Σεπτέμβριο του 2025 καθώς οι αστυνομική συνέλαβαν την πρώην σύντροφό του μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η νεαρή, που στο παρελθόν είχε παντρευτεί το θύμα και αργότερα είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ακινητοποιήθηκε στη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν πάρει το λόγο για να καταθέσει, σύμφωνα με το MEGA.

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«Η μήνυση είχε υποβληθεί γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς. Αυτοί ψάξανε να τη βρουν, δεν τη βρήκανε. Τη βρήκανε σήμερα από δικαστήριο γιατί αυτή ήρθε αμέριμνη ότι η δικογραφία είχε κλείσει», είπε η Κική Πακιρτζίδου, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

H γυναίκα υποστηρίζει πως κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης.

«Ήταν αμέριμνη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν ήρθε ο αστυνομικός και ζήτησε να τον ακολουθήσει. Του είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να τον ακολουθήσει. Λέει, “είμαι μάρτυρας”, λέει, “δεν μπορείτε να παραμείνετε άλλο και πρέπει να με ακολουθήσετε», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Το χρονικό

Η ένοπλη επίθεση είχε σημειωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Το θύμα κατονόμασε τον άντρα που τον έβαλε στο στόχαστρο και λίγες μέρες αργότερα ο 29χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη. Αν και αρχικά είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, στη συνέχεια ομολόγησε και προφυλακίστηκε.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης, τα χαρακτηριστικά του δράστη είναι καλυμμένα. Το θύμα πάντως υποστήριξε πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος επέμενε αρχικά ότι την ώρα της επίθεσης, εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και όπως έλεγε υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Αργότερα παραδέχτηκε πως είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και δήλωσε μετανιωμένος.

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Εκείνο το πρωινό, ο δράστης που παραμόνευε στον κήπο του σπιτιού, άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Άρχισε να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μεταξύ ζωής και θανάτου.

Το θύμα κατήγγειλε ως δράστη τον σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Όπως είχε πει τότε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ο άντρας που τον έβαλε στο στόχαστρο, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να τον πατήσει με το αυτοκίνητό του.

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Η υπόθεση που συντάραξε τη χώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με τη νεαρή να καλείται να χαράξει τη δική της υπερασπιστική γραμμή. Το θύμα δεν έχει συνέλθει ένα χρόνο μετά τον εφιάλτη που έζησε.