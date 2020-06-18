Επανέρχεται ο σχεδιαστής Τζέφρι Ο’Νιλ με τα διώροφα καθίσματα στο αεροπλάνο που είχε προτείνει πριν από έξι χρόνια. Σχέδιο που είχε δημοσιεύσει τότε και η HuffPost και το CNN.

Μια νεοφυής επιχείρηση είχε προτείνει μια διώροφη, επίπεδη θέση για τα αεροπλάνα, και εξακολουθεί να προτείνει, ως έναν τρόπο να προσφέρει στους ταξιδιώτες ιδιωτικότητα κατά την διάρκεια μιας κρίσης της υγείας όπως η πανδημία του κορονοϊού.

Η Zephyr Aerospace πρότεινε το καινοτόμο σχέδιο για το μέλλον της ειδικής οικονομικής θέσης (Economy Premium), σε μια προσπάθεια να δοθεί στους ταξιδιώτες περισσότερη απομόνωση κατά την διάρκεια της πτήσης.

Οι ταξιδιώτες κάθονται πάνω και κάτω ο ένας από τον άλλον, αποκτώντας πρόσβαση στο δεύτερο επίπεδο από μια πτυσσόμενη σκάλα για την οποία δεν απαιτούνται αεροσκάφη με μεγαλύτερο χώρο από τον ήδη υπάρχον στα πιο μεγάλα αεροπλάνα.

Ο σχεδιαστής του μοντέλου δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μειώσουν την πυκνότητα των καθισμάτων τους με την διάταξη του καθίσματος Zephyr που είναι 2-4-2 σειρές θέσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι νέοι τύποι ταξιδιωτών θα απαιτήσουν ιδιωτικότητα ή θα θέλουν να πληρώσουν επιπλέον για να την αποκτήσουν, όσο θα πληρώνουν για την ικανότητα να κοιμηθούν σε χώρους του αεροσκάφους», είπε στο CNN ο σχεδιαστής και διευθύνων σύμβουλος της Zephyr, Τζέφρι Ο’Νιλ.

Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε δραματικά τα αεροπορικά ταξίδια, καθώς ο αποκλεισμός και οι περιορισμοί στις πτήσεις ανάγκασαν τα αεροσκάφη να μειώσουν τις υπηρεσίες και να επιβάλουν μέτρα ασφαλείας.

Η ιδέα για διώροφα καθίσματα στα αεροσκάφη «γεννήθηκε» στον Ο‘Νιλ μετά από μια πολύωρη πτήση προς την Σιγκαπούρη. Ο Ο’Νιλ είπε ότι καθόταν στην ειδική οικονομική θέση, η οποία συνήθως παρέχει περισσότερο χώρο για τα πόδια, όμως όχι τις υπηρεσίες επίπεδης θέσης που θα είναι διαθέσιμες για υψηλότερες τιμές εισιτηρίων. Η επιλογή παραμένει λιγότερο ακριβή από το ταξίδι στην πρώτη θέση ή σε θέση business.

Οσον αφορά τον σχεδιασμό, ο Ο’Νιλ είπε ότι η ιδέα προέκυψε όταν ανέβηκε σε ένα λεωφορείο που περιλάμβανε κουκέτες στριμωγμένες, για ένα ταξίδι στην Αργεντινή πριν από δυο χρόνια. «Ηταν ένα πολύ πιο άνετο ταξίδι από την πτήση για Σιγκαπούρη», δήλωσε.

Πηγή: CNN

