Ονειρεύεστε τη ζωή στην Τοσκάνη με τις γραφικές πόλεις και τους αμπελώνες και να απολαμβάνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί;

Αυτή η μικρή πόλη προσφέρει κίνητρα για να αγοράσετε σπίτι εκεί.

Το Ραντικόντολι, μια μικρή πόλη στην επαρχία της Σιένα, χτισμένη στον κορυφή ενός λόφου θέλει να γεμίσει πάλι ζωή και προσφέρει γενναιόδωρα κίνητρα σε όσους το αποφασίσουν.

Η μικρή πόλη των 968 κατοίκων απέχει περίπου μία ώρα από τη Φλωρεντία και αποτελεί ένα μικρό, γραφικό μεσαιωνικό χωριό με θέα στους υπέροχους λόφους της Τοσκάνης, περιτριγυρισμένο από κάστρα και οινοποιεία. Ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια και έχει διατηρήσει αναλλοίωτα τα λιθόστρωτα δρομάκια του, τις κεραμοσκεπές με κλίση και τα αρχαία αμυντικά του τείχη.

Το μοναδικό μειονέκτημα; Επειδή βρίσκεται μακριά από τα οικονομικά κέντρα της περιοχής, αντιμετωπίζει έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση. Για να την αντιμετωπίσει, ο δήμαρχος Φραντσέσκο Γκουαργκουαλίνι παρουσίασε πακέτα κινήτρων που απευθύνονται τόσο σε ενοικιαστές όσο και σε αγοραστές.

Δεν πρόκειται βέβαια για σπίτια του ενός ευρώ: Τα ακίνητα διατηρούν την εμπορική τους αξία, ωστόσο προσφέρονται ελκυστικά οικονομικά μπόνους σε όσους δεχτούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι της πόλης αυτής.

Οι όροι για αγοραστές και ενοικιαστές

Ο δήμος έχει προκηρύξει προγράμματα τόσο για την αγορά πρώτης κατοικίας όσο και για την ενοικίαση.

Στην περίπτωση της αγοράς, όσοι αποκτήσουν ακίνητο στην πόλη μπορούν να λάβουν επιδότηση που κυμαίνεται από 15% έως 25% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους και θα παραμείνουν στην πόλη για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Όσον αφορά την ενοικίαση, το πρόγραμμα καλύπτει το 50% του ενοικίου για τα πρώτα 2 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής θα παραμείνει στην πόλη για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου έως τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ η μετακόμιση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026.

Όλα τα ακίνητα είναι ήδη κατοικήσιμα και σε καλή κατάσταση, επομένως οι νέοι κάτοικοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις.

