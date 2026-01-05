Η πανελλαδική συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών στα Μάλγαρα αποφάσισε χθες (4/1) την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τα Φώτα, με παραμονή στα μπλόκα και κλείσιμο εθνικών οδών, παραδρόμων και αποκλεισμούς τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αίτημα τους η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση.

Μετά την απόφαση των μπλόκων ακολούθησε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη προκειμένου να μελετηθούν τα τελικά μέτρα στήριξης των αγροτών και να αποφασισθούν τα επόμενα βήματα ενώ το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων θα συζητηθεί και σε νέα σύσκεψη που θα γίνει σήμερα το πρωί.

Advertisement

Advertisement

Αυτό που τονίζουν από την κυβέρνηση είναι ότι εξειδίκευση μέτρων χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος δεν μπορεί να γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα που ετοιμάζεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Αν οι εκπρόσωποι των μπλόκων επιμείνουν στη σκληρή στάση και αγρότες επιχειρήσουν να κλείσουν εθνικές οδούς, παράδρομους και να αποκλείσουν τελωνεία, είναι πιθανό να βρεθούν απέναντι σε κυρώσεις που σχετίζονται με παρακώλυση συγκοινωνιών.

Εδώ και μέρες εξάλλου υπήρξαν προτάσεις προς το Μέγαρο Μαξίμου για σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης ενώ σχετικές δηλώσεις για τις πιθανές συνέπειες όσων βρίσκονται στο δρόμο είχαν γίνει και από κυβερνητικά στελέχη. Το Μέγαρο Μαξίμου είχε αποφασίσει να επιχειρήσει να κλείσει το «μέτωπο» με τους αγρότες χωρίς εντάσεις. Όμως από τη στιγμή που βλέπει ότι αρνούνται να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλάζει τακτική και ετοιμάζεται να εφαρμόσει τον νόμο.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η εβδομάδα είναι η κρισιμότερη από τότε που ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μέχρι την Πέμπτη που έχουν προαναγγείλει οι εκπρόσωποι των μπλόκων την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν έντονες συζητήσεις στο παρασκήνιο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.