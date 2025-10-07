Στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα φέρεται να προσανατολίζεται ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη χθεσινή «ξαφνική» παραίτησή του από βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.

«Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση» ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός στην χθεσινή ανάρτησή του.

«Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης» τόνισε με νόημα ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με στόχο την ανασύνθεση στον χώρο της προοδευτικής παράταξης και την κάλυψη του κενού που παρατηρείται στην ευρύτερη αντιπολίτευση.

Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ακόμη και η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα συμβολική, μιας και έγινε με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Παρά τις διαψεύσεις μέχρι πρότινος, ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως «όλη αυτή η συζήτηση γίνεται ερήμην του».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιοι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, ενδέχεται να συνταχθούν μαζί του σε ένα νέο κόμμα όταν και αν αυτό ανακοινωθεί

Με μεγάλο ενδιαφέρον, εξάλλου, αναμένεται και η έκδοση του βιβλίου του, που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, ίσως και πριν από τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται ότι τη βουλευτική έδρα του Αλέξη Τσίπρα θα πάρει ο πρώτος επιλαχόντας, δηλαδή ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις, τόσο από αντιπάλους όσο και από πρώην συντρόφους.

«Την τελευταία φορά που ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για φουρτούνες, ψάχναμε όλοι σωσίβιο», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην αποστροφή Τσίπρα για «ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες».

Από την πλευρά του ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος, προσπάθησε να φανεί πιο ενωτικός δηλώνοντας ότι με τον Α.Τσίπρα «έχουμε διαφορετικές οπτικές αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι».

Στον αντίποδα ο Παύλος Πολάκης ήταν πιο αιχμηρός αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καλές θάλασσες λοιπόν, με την 5η διάσπαση».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «προφανώς ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί. Εμείς έχουμε πει ότι ότι είναι θέμα εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στα σενάρια ανασύνθεσης του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, με στόχο η δυσαρέσκεια, που αντικειμενικά διαμορφώνεται από την υλοποίηση στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου, να ενσωματώνεται στο αστικό πολιτικό σύστημα» ανέφεραν πηγές του ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε «έξι χρόνια ήταν ήδη παραιτημένος, αφού ουδέποτε μίλησε στη Βουλή, αλλά πληρωνόταν κανονικά».

«Να μας λέει ότι παραιτείται για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο το είδαμε και αυτό» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστέρα σημείωσε πως «είναι μια προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είναι καθόλα σεβαστή.

Για προσχεδιασμένη κίνηση έκανε λόγο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επισημαίνοντας ότι «το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα».

