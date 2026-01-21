Αύριο αναμένεται να μεταβεί στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες τον κράτησαν σήμερα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο πρωθυπουργός δεν θα αναχωρήσει απόψε για τη Ζυρίχη. Ενδεχομένως να ταξιδέψει νωρίς αύριο το πρωί για μέρος του προγράμματος στο Νταβός.

Σημειώνεται ότι αύριο το απόγευμα θα γίνει έκτακτη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών για τη Γροιλανδία.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ και όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι να μην υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες -μαζί και η Ελλάδα- για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μοναδική εξαίρεση η Ουγγαρία του Βίκτωρ Ορμπαν που έχει πει ήδη το «ναι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.