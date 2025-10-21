Η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συζήτηση στη Βουλή ενόψει της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σε συνδυασμό με τη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Δένδια που ακολούθησε, τροφοδοτεί νέα κόντρα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται προς τον πρωθυπουργό:

«… η κυβέρνηση επιλέγει να ανοίξει ένα αχρείαστο εσωτερικό μέτωπο διχασμού, πόλωσης και τοξικότητας. Μετατρέπει τα πάντα σε όχημα πολιτικής διαχείρισης. Μας απευθύνετε το ερώτημα: Είστε «υπέρ» ή «κατά» της φύλαξης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Η απάντηση είναι προφανής για όλους τους Έλληνες γιατί κάθε μνημείο συμβολίζει τους μεγάλους αγώνες του λαού μας , την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αναπόσπαστα κομμάτια της εθνικής μας συνείδησης, γι΄αυτό σταματήστε να ψαρεύετε σε επικίνδυνα θολά νερά» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Το πραγματικό και ουσιαστικό όμως ερώτημα είναι: Έχει την πολυτέλεια η χώρα μας να γίνεται πεδίο διχασμού;

Γιατί ευθύνη σας κύριε πρωθυπουργέ, είναι να ενώνετε τον ελληνικό λαό στα κοινά εθνικά οράματα και με αξιοπιστία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εργάζεστε για να γίνουν πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου “Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”, και της τροπολογίας για την χρήση του χώρου μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Βολή προς Μητσοτάκη με αφορμή την στάση Δένδια: «Έχετε κοινή γραμμή;»

Το ότι ήρθε η Κοβέσι και δήλωσε ότι «η διαφθορά σκοτώνει, σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι για την προσωπική σας επιλογή να δέσετε τα χέρια της δικαιοσύνης να μην ερευνήσει τον κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717 ενώ έχει ασκήσει διώξεις στους υφισταμένους του».

Επισήμανε ότι δεν βρήκε χρόνο να μιλήσει για το 13ωρο, αλλά , όπως είπε, «ήρθατε σήμερα για να εισηγηθείτε τη «μεγάλη» μεταρρύθμιση να καθαρίζουν τον ‘Αγνωστο Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας.

Γιατι αυτό ρυθμίζετε και αυτό θα μείνει στο τέλος από την τροπολογία σας!

Μετά από πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς, είναι λογικό, κ. Μητσοτάκη, να νιώθετε αναντικατάστατος!»

«Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια.

Και αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, το μαρτύρησε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι: «Από αύριο υπεύθυνος θα είναι ο υπουργός ‘Αμυνας και αυτόν θα ρωτάτε».

Έχετε κοινή γραμμή;», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

