Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Νίκο Ταγαρά, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πάθος την Κορινθία και την πατρίδα, τόσο μέσα από την πολιτική του διαδρομή όσο και από την επιστημονική του προσφορά.

Δηλωση Αντωνη Σαμαρα για το Νικο Ταγαρα:

Advertisement

Advertisement

Σημερα χαθηκε απο τη ζωη ενας φιλος κι ενας μαχητης. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθια. Και που ως αριστος επιστημων και Υπουργός, προσέφερε τις βαθειές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του.