Αποστάσεις από την Ολγα Κεφαλογιάννη και την επιλογή της να κάνει χρήση της τροπολογίας για την επιμέλεια πήρε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία υποστήριξε ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

Μιλώντας στο vidcast του parapolitika.gr «Black Box» με τον Θανάση Φουσκίδη, η Δ. Μιχαηλίδου στάθηκε στην επίμαχη τροπολογία για την ρύθμιση της επιμέλειας, που έχει προκαλέσει συζητήσεις τα τελευταίες μέρες στην χώρα.

Ειδικότερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε πως ψήφισε την εν λόγω τροπολογία, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν πρόκειται για κάποια ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για μία διάταξη η οποία ήταν ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και είχε ψηφιστεί και από άλλα κόμματα.

Σε ότι αφορά την χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η Δ. Μιχαηλίδου διαχώρισε την θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές. Όπως υποστήριξε, δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε να μπει στην θέση κάποιου άλλου, δεδομένου ότι παντρεύτηκε πρόσφατα, φέρνοντας στον κόσμο μάλιστα το πρώτο της παιδί. Παρόλα αυτά, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θέλησε να διατηρήσει αποστάσεις, τονίζοντας ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας.