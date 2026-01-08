Σε μια προσωπική εμπειρία της αναφέρθηκε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί χρήσης ναρκωτικών.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» πως τα όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης για τα ναρκωτικά, είναι επικίνδυνα, χυδαία και αποτελούν ντροπή. Η ίδια μάλιστα, όπως αποκάλυψε, έχει θρηνήσει στο παρελθόν την απώλεια φίλου της, από χρήση χαπιού ecstasy στην Αγγλία.

«Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, για ενδοοικογενειακή βία να έχουμε ανθρώπους που στον δημόσιο λόγο τους να λένε ότι είναι “κουλ” να κάνεις ναρκωτικα» είπε στη σχετική αναφορά που έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν είναι καθόλου “κουλ” να κάνεις ναρκωτικά. Κόσμος υποφέρει, οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους, έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία. Δεν είναι κουλ, είναι αναχρονιστικό, είναι χυδαίο, είναι επικίνδυνο, λάθος και μεγάλη ντροπή».