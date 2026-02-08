Ατύχημα είχε η Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη το Σάββατο (7/2) στην Ιταλία, η οποία συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο ταξίδι τους για να παραστούν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σύζυγος του πρωθυπουργού χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ και το χειρουργείο πραηματοποιήθηκε στο ΚΑΤ. Η Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της, αναρρώνει στο νοσοκομείο και έχει δίπλα της τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

