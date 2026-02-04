Την πρότασή της για την επιβολή θανατικής ποινής στους λαθροδιακινητές, την οποία όπως υποστήριξε έχει ήδη καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανέλαβε το βράδυ της Τρίτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο MEGA.

Απαντώντας στο ερώτημα ποια μέτρα θα λάμβανε για το μεταναστευτικό αν αναλάμβανε αρμόδιο υπουργείο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέφερε ως πρώτη προτεραιότητα την αποτροπή της παράνομης εισόδου στη χώρα, λέγοντας:

«Πρώτον να ξέρουν διεθνώς ότι όποιος προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται, μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. Δεν είναι σκληρό μέτρο, είναι το αυτονόητο και λογικό σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Δεν θα πάρει ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια».

Στη συνέχεια, η κ. Λατινοπούλου επανέφερε τη θέση της για αυστηροποίηση των ποινών σε βάρος των λαθροδιακινητών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ζητώ, επίσης, αυστηρές ποινές στους λαθροδιακινητές, ακόμα και θανατική ποινή και το έχω ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Αιτιολογώντας τη στάση της, πρόσθεσε:

«Ζούμε σε μια εποχή που βιάζονται γυναίκες, που τα γκέτο αυξάνονται και το Ισλάμ έχει μπει στην καρδιά της Ευρώπης και διασπείρει το Κοράνι και αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με ασπιρινούλες».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής επέμεινε επίσης στη χρήση του όρου «λαθρομετανάστες», υποστηρίζοντας ότι:

«Όποιος εισβάλει παράνομα σε μια χώρα, είναι λαθρομετανάστης».

Σε αντίδραση του Τάκη Χατζή για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, η κ. Λατινοπούλου απάντησε με αιχμηρό τόνο:

«Ας μαζέψουμε τότε όλη την Αφρική και την Ασία και όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα, λες και χωράμε, και τα Ελληνόπουλα περνάνε καλά. Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;».