Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε τις ακραίες θέσεις της, φτάνοντας το σημείο να ζητά να επανέλθει η θανατική καταδίκη στην Ευρώπη.

Αναφερόμενη στην τραγωδία στη Χίο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αφού πρώτα υπερασπίστηκε το Λιμενικό και εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια ζωών, αναρωτήθηκε «πού είναι οι συλλήψεις των λαθροκινητών» και αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή σε ολόκληρη την Ευρώπη για τους λαθροδιακινητές.

«Υπήρχε ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να αποφευχθούν συλλήψεις. Είναι πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών» πρόσθεσε.

Ερωτώμενη για το κόμμα Καρυστιανού, είπε ότι «γενικά προσπαθεί να αντλήσει δυνάμεις από όλες τις δεξαμενές», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το συγκεκριμένο εγχείρημα «δεν μας αγγίζει».

Ακόμη, επιτέθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «πολλοί δεν γνωρίζουν το ποιον του» και ότι όσα λέει και πράττει εδώ και χρόνια συνιστούν «τερατολογίες».

Αναφέρθηκε και στη γκάφα του με τον φάκελο Επστάιν και την φωτογραφία της Lady Gaga μάλιστα.

«Με στοιχεία που μας έχουν βγάλει τα μάτια, επιχειρεί να το υποβαθμίσει με μπούρδες όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015. Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα», είπε.