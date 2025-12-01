Απροσδόκητη ήταν η αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία σε παρατήρηση δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ ότι ταιριάζουν όσα λέει για τους αγρότες με όσα υποστηρίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε τον σταυρό της λέγοντας «ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι απέναντι σε όσα πρεσβεύουμε, θέλει να φάει από την ίδια πίτα που έφαγαν οι προηγούμενοι».

«Εγώ είμαι υπέρ του νόμου και της τάξης, υπέρ των αγροτών κατανοώ την οργή τους, να μη φτάνουμε σε ακρότητες, δεν θα με δείτε σε τρακτέρ να ανεβαίνω» συνέχισε η κυρία Λατινοπούλου.

«Θα βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι τους διαδηλωτές για τη Χαμάς με τους αγρότες; Όταν κάποιος έχει δικαίωμα να κάνει μια πορεία ειρηνική… Είμαι κατά της φθοράς δημόσιας περιουσίας, είμαι κατά της βίας στα όργανα της τάξης.

Δεν πρέπει από καμία πλευρά να υπάρχουν ακρότητες» δήλωσε ακόμη η πρόεδρος της Φωνής Λογικής η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν εφαρμόζει φιλελεύθερη πολιτική αλλά σοσιαλιστική. Τι είναι δηλαδή όταν μοιράζεις επιδοτήσεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Το δίκαιο σύστημα είναι μπόνους επιστροφής, επί των καταβληθέντων εισφορών και φορολογίας».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε και για το θέμα της λαθρομετανάστευσης, προτείνοντας οι λαθρομετανάστες «να πάνε σε κλειστά ακατοίκητα νησιά».

«Στη Γυάρο και τη Μακρόνησο υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις. Τι κακό έχει η Μακρόνησος;», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο θέμα της κακοποίησης παιδιών, η κ. Λατινοπούλου δήλωσε ότι «θα πρέπει να επανεξετάσουμε την επαναφορά της θανατικής ποινής σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη γενικότερα. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν θα αλλάξουμε την αντιμετώπιση, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με βαλεριάνες».