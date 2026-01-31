«30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ. Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της» αναφέρεται στο μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τα 30 χρόνια από τα Ίμια.
Δένδιας για Ίμια: Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της
Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια
array(0) { }
NEWSROOM - HUFFPOST
31 Ιανουαρίου 2026 • 13:44
Προτείνετε μια διόρθωση
Πείτε το στην HuffPost