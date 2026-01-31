«30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ. Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της» αναφέρεται στο μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τα 30 χρόνια από τα Ίμια.