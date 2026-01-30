«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και νομίζω το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα» δήλωσε στον Alpha Radio 98,8 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ερωτηθείς για τις τουρκικές «διαρκείς» Navtex.

Προβαίνοντας σε εκτίμηση για τους λόγους της κίνησης, είπε «δεν ξέρω για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής, γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς Navtex δε νομίζω ότι έχουν κάποια έννοια». Συνεχίζοντας, σχολίασε πως «είναι βέβαιο ότι αυτό δεν βοηθά τη σχέση με την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι «δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με έναν τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι αυτή η Navtex επιβάλλεται στην πράξη». Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, δεν το έχουμε δει στο παρελθόν, είναι εντελώς εκτός πλαισίου».

Advertisement

Advertisement

Ερωτηθείς για τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία, είπε ότι γίνεται «βαθιά συζήτηση» σε όλο το πλαίσιο της συμφωνίας, «σκοπός μας δεν είναι να την περιορίσουμε», συμπληρώνοντας ότι η συμφωνία «δούλεψε, ήρθε η ώρα να την ξαναδούμε, να εμβαθύνουμε και διευρύνουμε. Η εντολή είναι να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό, να μπορέσει να υπογραφεί την άνοιξη του 2026, νομίζω θα το κατορθώσουμε». Επίσης, χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» τη χθεσινή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του.

Μιλώντας για τα 12 ναυτικά μίλια, την ανατολική Μεσόγειο και την πόντιση καλωδίων, είπε «η Ελλάδα έχει έως 12 μίλια, αυτό έχει, έως 12 μίλια. Δεν έχει έως 6 μίλια, δεν έχει έως 5 μίλια, δεν έχει έως 30 μίλια. Έως 12 έχει, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη. Και αυτή η ίδια, ως στενό δικαίωμα κυριαρχίας, θα αποφασίσει τι θα κάνει, πότε θα κάνει, πώς θα το κάνει επί τη βάσει του εθνικού συμφέροντος, αλλά και επί τη βάσει της ευρύτερης κατάστασης, προσθέτοντας πως «εάν δεν αλλάξουν όλα, δεν θα τα καταφέρουμε. Αν μείνουμε κολλημένοι σε νοοτροπίες της δεκαετίας του ’80, δε θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι τα καινούρια οπλικά συστήματα σκέτα, μόνα, που θα κάνουν την αλλαγή. Δεν είναι ο “Κίμωνας” μόνος του. Είναι μία ολόκληρη αντίληψη που επιτρέπει ένας μηχανισμός να είναι αξιόμαχος και ένας μηχανισμός να βασίζεται στην καινοτομία και στη διαρκή αντίληψη της καινοτομίας».

Ερωτηθείς για το πολιτικό τοπίο, είπε πως το βλέπει «απολύτως χαοτικό…η αυτοδυναμία δεν είναι δόγμα για μας, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό, αλλά οφείλει να είναι ο στόχος μας, αλλοίμονο. Δεν υπάρχει κόμμα εξουσίας το οποίο να κατεβαίνει σε εκλογές λέγοντας “όχι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυτοδύναμος, σας παρακαλώ, μην μου δώσετε αρκετές ψήφους, θα ήθελα λιγότερες”. Πρέπει λοιπόν να δούμε, για να το πετύχουμε αυτό, έστω για να πιθανολογηθεί, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να ανανεώσουμε, τι πρέπει να φρεσκάρουμε, πού κάναμε λάθος, τι δεν έγινε σωστά; Γιατί είμαστε κι εμείς σχεδόν εφτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει «λογαριασμούς». Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Είχαμε εφτά χρόνια στη διάθεσή μας, η κοινωνία μας κρίνει, και δικαίως, πάρα-πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να έχουμε πειστικούς λόγους, για όπου αστοχήσαμε, ή όπου δεν τα καταφέραμε, ή για όπου αργήσαμε, και επίσης έναν οραματικό και σαφή λόγο, γιατί πρέπει η κοινωνία να παρατείνει την παραμονή μας στην εξουσία».