«Η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας. Όμως η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή είναι η υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» δήλωσε από τη Σάμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε μια δήλωση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα προς την Τουρκία.

«Αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με τις ευχές, εκπέμπουμε και ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας αλλά και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων» πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε την έδρα της 79 ΑΔΤΕ στη Σάμο και αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας.






